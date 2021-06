Bedrijventerreinen bieden een flink vergroeningspotentieel. Stichting Steenbreek en de provincie Zuid-Holland maakten hierover het boekje Groene gezonde bedrijventerreinen, met verschillende ideeën en praktijkvoorbeelden.

Er zijn in Nederland zo’n 3800 bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van bijna 100.000 hectare. Om een idee te geven: dat is bijna de helft van de provincie Groningen. Veel mensen werken op zo’n terrein: bijna een derde van de banen is hier te vinden.

De vergroeningsmogelijkheden van deze terreinen is groot. Uit onderzoek van Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies in 2020 in de provincie Zuid-Holland, blijkt dat de grondoppervlakte van bedrijventerreinen voor maar 1 procent uit ‘groen-blauwe structuren’ bestaat. Denk hierbij aan begroeiing met bomen, vaste planten, gras en de aanwezigheid van sloten of poelen.

Nut en noodzaak vergroenen

Stichting Steenbreek en Zuid-Holland sloegen de handen ineen voor de uitgave Groene gezonde bedrijventerreinen. Hierin komen nut en noodzaak van het vergroenen van bedrijventerreinen aan bod. Een groenere inrichting draagt bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie, bijvoorbeeld door het voorkomen van wateroverlast en hittestress. Ook draagt het bij aan de gezondheid van medewerkers, aan een prettiger werkklimaat en zodoende aan arbeidsproductiviteit.

Mogelijkheden vergroening

De uitgave geeft gemeenten inzicht in de mogelijkheden voor zo’n groen-blauwe inrichting. Het laat zien welk vergroeningspotentieel er is op bedrijventerreinen en beschrijft de mogelijkheden die er zijn om ‘aan, om en tussen gebouwen te vergroenen’. Denk aan groene daken of gevels en een ‘wadi’ waar regenwater kan weglopen.

Stappenplan

Het boekje bevat ook een stappenplan waarmee een groenere inrichting gerealiseerd kan worden. Van het inventariseren van de betrokken partijen en het verzamelen van kennis, tot het gesprek aangaan, het maken van een plan van aanpak en overgaan tot uitvoering. Daarnaast brengt de uitgave verschillende praktijkvoorbeelden in beeld van groene, duurzame, toekomstbestendige bedrijventerreinen.