Afschaffing salderingsregeling nadelig voor huurders met zonnepanelen

Het kabinet verwacht dat de afschaffing van de salderingsregeling per 2027 leidt tot hogere energielasten voor huurders met zonnepanelen.

Dit schrijft minister Keijzer in een Kamerbrief. Uit onderzoek van het ministerie van Volkshuisvesting, Aedes en de Woonbond blijkt dat huurders met zonnepanelen in de meeste gevallen slechter af zijn na het beëindigen van de salderingsregeling. Huurders betalen maandelijks vaste servicekosten voor het gebruik van zonnepanelen, maar kunnen de opgewekte stroom straks niet meer volledig wegstrepen tegen hun verbruik. Hierdoor dalen de baten van de eigen opwek, terwijl de kosten gelijk blijven. Vooral huurders van woningen met een energieprestatievergoeding (EPV) worden extra geraakt, omdat deze woningen vaak meer zonnepanelen hebben en de lasten daardoor harder stijgen.

Oplossingsrichtingen en reactie sector

Het onderzoek heeft verschillende opties doorgerekend om het financiële nadeel voor huurders te beperken. Een verlaging van de servicekosten naar € 2,25 per paneel per maand zou huurders kostenneutraal stellen, maar leidt voor woningcorporaties tot een inkomstenderving van 541 miljoen euro over 15 jaar. Voor EPV-woningen zou een korting op de EPV circa 10 miljoen euro per jaar kosten. Daarnaast is onderzocht of een minimale terugleververgoeding uitkomst kan bieden. Van 2027 tot 2030 geldt wettelijk een minimumvergoeding van 50% van het kale leveringstarief, maar een hogere vergoeding is niet mogelijk vanwege Europese regelgeving. Woonbond en Aedes pleiten voor verlaging van de servicekosten en een compensatie voor corporaties, maar minister Keijzer ziet geen ruimte voor structurele financiële compensatie voor huurders met zonnepanelen.

Stimuleren van eigen verbruik

Het kabinet adviseert huurders om het eigen verbruik van opgewekte stroom te verhogen, bijvoorbeeld door huishoudelijke apparaten overdag te gebruiken. Dit kan het financiële nadeel beperken, maar neemt het niet volledig weg. Samen met de huursector wordt bekeken hoe huurders hierover beter geïnformeerd kunnen worden.

De minister betreurt de negatieve gevolgen voor huurders, maar benadrukt dat er op dit moment geen mogelijkheden zijn voor extra compensatie. Wel wordt de situatie van huurders in EPV-woningen meegenomen in de komende evaluatie van de EPV-tarieven. Het kabinet blijft de effecten van de afschaffing volgen en zal binnen drie jaar na inwerkingtreding van de wet verslag uitbrengen aan de Kamer.