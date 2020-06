Krachtmeting tussen Ollongren en senaat over huurverhogingen

Minister Ollongren en de Eerste Kamer liggen op ramkoers over de geplande huurverhogingen per 1 juli. Een meerderheid wil de huren bevriezen. Maar dat zou ‘onbehoorlijk bestuur’ zijn en lokale bouwplannen dwarsbomen.

De senatoren bespraken dinsdag een nieuwe motie over dit onderwerp, de derde inmiddels. De eerste oproep dateert van acht weken terug, bij de goedkeuring van een coronacrisispakket. ‘Diezelfde dag vroeg deze Kamer de regering om nog een additionele tijdelijke generieke crisismaatregel, voor de grote en extra kwetsbare groep van 3,3 miljoen huurders,’ aldus SP-Eerste Kamerlid Tiny Kox tijdens de vergadering.

400 miljoen euro

Een kwart van hen zou al financieel ‘klem zitten volgens het Nibud’. Daarom moet er een algemene of ‘generieke’ maatregel komen, stelde de senaat als voorwaarde. Een ‘huurstop’ zou de komende 12 maanden in totaal 400 miljoen euro aan huurverhogingen schelen. Corporaties en andere verhuurders lopen dit bedrag juist mis, en verzetten zich hiertegen.

Onbehoorlijk bestuur

Ollongren maakte eerder afspraken met deze partijen. Ze maakte al snel duidelijk de motie niet te willen uitvoeren. ‘Het nu maximeren of generiek uitstellen van de huurverhogingen die gebruikelijk plaatsvinden op 1 juli getuigt niet van behoorlijk bestuur, vanwege twee redenen: De maatregelen zijn niet tijdig aangekondigd en niet proportioneel,’ schreef ze begin deze maand.

Investeringen op de tocht

Volgens de minister zullen de gemiste inkomsten een rem zetten op investeringsplannen voor onder meer nieuwe woningbouw en verduurzaming. De belangenbehartiger van corporaties Aedes zegt dat ook. Omdat er geen geld voor compensatie zou zijn, wil Ollongren hier niet aan beginnen. De bewindsvrouw stelt dat ‘maatwerk’ voor individuele huurders beter werkt en wél kan.

‘Betaamt niet’

Maar SP’er Kox toonde zich dinsdag strijdbaar. De minister moet een aangenomen Kamermotie gewoon uitvoeren, stelt hij, en kan zo’n uitspraak niet ‘willens en wetens’ naast zich neerleggen. Dat is volgens hem ‘niet overeenkomstig hetgeen betaamt in het goede verkeer tussen regering en parlement’. Doordat de coalitie geen meerderheid heeft in de senaat, hangt Ollongren nu een motie van afkeuring boven het hoofd. Daarover wordt volgende week dinsdag gestemd.

Ongebruikelijk in senaat

Een motie afkeuring is een iets lichter instrument dan de motie van wantrouwen, die rechtstreeks op aftreden aanstuurt. Afkeuringsmoties leiden in de praktijk tot aftreden als een minister de motie voor de stemming onaanvaardbaar noemt. In de Eerste Kamer is evenwel weinig ervaring met beide typen moties. De Tweede Kamer bedrijft vaker op deze manier politiek.

Amsterdam ‘in opstand’

De gemeente Amsterdam vindt ook dat de minister de huren te hard laat stijgen. Het bestuur, waar de SP deel van uitmaakt, komt ‘in opstand’ tegen het beleid, meldt het Parool.