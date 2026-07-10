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Nationaal Actieplan Dakloosheid komt moeizaam van de grond

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Het Nationaal Actieplan Dakloosheid (NAD), waarmee het kabinet de dakloosheid in 2030 fors wil terugdringen, wordt in de praktijk slechts beperkt uitgevoerd. Dat blijkt uit een enquête van Pointer (KRO-NCRV) onder regiogemeenten.

De belangrijkste maatregel uit het actieplan, de Wonen Eerst-aanpak, wordt momenteel toegepast in slechts 7 van de 40 gemeenten die de enquête hebben ingevuld. In 33 gemeenten is deze aanpak nog niet ingevoerd. Vier regiogemeenten hebben niet gereageerd.

De Wonen Eerst-aanpak gaat uit van het principe dat dak- en thuisloze mensen zo snel mogelijk een eigen woning krijgen, waarna de benodigde begeleiding en ondersteuning wordt georganiseerd. Internationaal heeft deze methode goede resultaten laten zien, onder meer in Finland en de Verenigde Staten.

Ook volgens het Nationaal Actieplan is directe huisvesting de meest effectieve manier om dakloosheid terug te dringen en kunnen daarmee op termijn maatschappelijke kosten, zoals opvang- en zorgkosten, worden bespaard.

Tekort aan betaalbare woningen

Hoewel 68 procent van de ondervraagde gemeenten erkent dat Wonen Eerst de beste oplossing is om dakloosheid aan te pakken, vindt de helft van de gemeenten de aanpak in de huidige situatie niet uitvoerbaar, haalbaar of realistisch. De grootste belemmering is het tekort aan betaalbare woningen. Daarnaast noemt 65 procent van de gemeenten de complexiteit van de doelgroep als belangrijk knelpunt. Veel dakloze mensen kampen met meerdere problemen tegelijk, waardoor intensieve en langdurige begeleiding nodig is.

Weinig draagvlak

Ook het draagvlak vormt een uitdaging. Bijna twee derde van de gemeenten geeft aan dat er zorgen bestaan bij woningcorporaties, zorgorganisaties en omwonenden. Zij vrezen onder meer overlast, huurachterstanden en een negatieve invloed op de leefbaarheid van wijken. Daardoor verloopt de samenwerking tussen betrokken partijen vaak moeizaam.

Volgens dakloosheidsonderzoeker Nienke Boesveldt is een belangrijk probleem dat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij invulling geven aan het Nationaal Actieplan. Daardoor blijft de uitvoering vrijblijvend en kiezen sommige gemeenten ervoor de Wonen Eerst-aanpak niet toe te passen. Zij noemt dat zowel maatschappelijk als financieel onwenselijk, omdat juist deze aanpak volgens onderzoek de grootste kans biedt om dakloosheid duurzaam terug te dringen. Zonder een bredere toepassing van de aanpak dreigt de doelstelling om dakloosheid in 2030 sterk te verminderen uit beeld te raken.

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