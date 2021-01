‘Gele boekje inzetten voor registratie coronavaccinatie’

Sdu is in overleg met het RIVM en de GGD’s over de inzet van het gele vaccinatieboekje voor de registratie van de coronavaccinatie. Het RIVM heeft het kunnen registreren van het vaccin in het gele vaccinatieboekje al in haar uitvoeringsrichtlijn opgenomen. ‘Een charmante oplossing die iedereen aanspreekt,’ aldus directeur Overheid van Sdu, Willeke de Groot.

Welke reiziger naar tropische oorden kent het niet? Het gele vaccinatieboekje behoort net zo goed tot de reisbescheiden in de money belt als het paspoort. Zonder kom je immers bepaalde gebieden, waar ziektes als Hepatitis A en B en gele koorts heersen, niet in als buitenlandse toerist. Deze week buigen de Europese regeringsleiders zich over een eventueel vaccinatiepaspoort om aan te kunnen tonen dat je als burger de coronaprik hebt gekregen. Dergelijk bewijs zou de mogelijkheid moeten bieden weer vrij door Europa te reizen.

Niet alleen voor tropische ziekten

Sdu als uitgever van het gele vaccinatieboekje, speelt daar alvast op in. Want waarom zou je de boekjes ook niet inzetten voor de registratie van het toegediende coronavaccin? Het is een officieel, internationaal erkend document en snel beschikbaar voor alle Nederlanders. Met een stempel, sticker met datum en batchnummer van het vaccin heb je alle informatie bij elkaar.

Willeke de Groot, directeur Overheid van Sdu

Het idee ontstond medio oktober aan de keukentafel bij De Groot. ‘De vraag van de GGD’s naar de gele boekjes is vorig jaar volledig ingestort, als gevolg van de coronapandemie en de daaropvolgende internationale reisverboden. We zaten te filosoferen over hoe het nu verder zou gaan met reizen, toen ineens het kwartje viel. Tegelijkertijd hoorde ik op social media en in mijn omgeving steeds meer mensen over het gele boekje als logische oplossing. Zeker toen bleek dat Nederland niet kon starten met vaccinaties omdat het digitale registratiesysteem nog niet klaar was.’

Samenwerking met VWS en RIVM

In eerste instantie dacht Sdu aan een eventuele digitale versie van het gele boekje, naast de papieren versie. Maar toen bleek dat het ministerie overwoog een oplossing te ontwikkelen met RIVM; ook bleken diverse branches en marktpartijen allerlei ideeën te hebben over de digitale oplossing. Daarom heeft Sdu vastgehouden aan het idee van een fysiek boekje, dat makkelijk en snel leverbaar is, plus eenvoudig te matchen met een toekomstige online oplossing. Daarnaast is het geschikt voor de in Nederland alleen al bijna 4 miljoen minder digitaal vaardigen. En het is erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Vervolgens zocht De Groot contact met RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ‘Ik vind het prettig om dit in samenspraak met het ministerie te doen. We hebben een open gesprek gevoerd en de overheid heeft toegezegd mee te kijken met de communicatie naar de GGD’s en het opstellen van Q&A’s.’

Instructies aan GGD

De instructies aan de GGD’s omtrent het bijschrijven in het gele vaccinatieboekje zijn gereed. Deze zijn opgesteld in overleg met het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigers (LCR). Die organisatie steunt de lobby om het gele boekje in te zetten voor de registratie van de coronaprik. Ook voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal toonde zich voorstander, zo zei hij in Goedemorgen Nederland bij Omroep WNL. ‘De brief aan de GGD’s gaat deze week nog de deur uit,’ zegt De Groot. ‘De meeste GGD’s reageren positief op het initiatief. In de grensstreek in Zuid-Limburg juichen ze het bijvoorbeeld toe, Amsterdam zet het zelfs al in. We willen ze natuurlijk allemaal proberen mee te krijgen.’

De Groot krijgt steeds meer vragen van burgers over het gele boekje. ‘We zien anno 2021 dat de burger zelf verantwoordelijkheid neemt en oplossingen niet alleen aan de overheid wil overlaten. Uit ons onderzoek blijkt dat burgers het gele boekje charmant vinden omdat het van henzelf is, en zij zelf gaan over het gebruik van dit bewijs. Ook blijkt dat de burgers die bekend zijn met het gele boekje het zelfs vreemd vinden dat dit niet dé manier is voor reizen naar het buitenland om het vaccin te registreren. Daar was het boekje immers ooit wereldwijd voor bedacht.’

Veiligheid voorop

Kritiek als zou een papieren boekje niet van deze tijd zijn of dat je het makkelijk kwijt kunt raken en er kosten aan zijn verbonden, pareert De Groot. ‘In tijden van pandemie zijn snelle oplossingen geboden en dit ligt er al. Bovendien kunnen burgers het zelf regelen en bewaren. Het blijft van jou en mocht je het onverhoopt verliezen dan kun je bij de GGD waar je bent gevaccineerd opnieuw een stempel halen. De kosten van het boekje bedragen nog geen 7 euro, een te overzien bedrag dat direct bij de GGD kan worden afgerekend.’ Volgens haar is de veiligheid ook in orde. ‘Indien nodig kunnen we het beveiligingsniveau verhogen om het eventuele fraudeurs nog moeilijker te maken. Nu staat bijvoorbeeld het wapen van Nederland op de voorkant gedrukt, dat zou naar binnen kunnen en dan in goudfolie zodat het minder snel vervalsbaar is,’ besluit ze.