Wie werkt aan veilige en leefbare wijken kan sinds kort terecht bij de WijkWijzer. Het online platform is bedoeld voor kennisuitwisseling tussen beleidsmakers, wijkprofessionals en actieve bewoners.

Eind januari werd op de Dag van de Buurt het online platform WerkWijzer gelanceerd: een samenwerkingsverband tussen kenniscentra, gemeenten, ministeries, organisaties van actieve bewoners en sociaal ondernemers, gericht op het delen van kennis. Hoewel het met de leefbaarheid en veiligheid over het algemeen goed gesteld is, zijn er er ook gebieden waar het minder goed gaat.

‘De verschillen tussen sommige wijken nemen toe. Vooral in gebieden die te maken hebben met een combinatie en opeenstapeling van problemen op het gebied van wonen, werk, inkomen, opvoeding, onderwijs, veiligheid en gezondheid is extra inspanning nodig,’ zo stellen de makers van het platform. Afgelopen zomer luidden vijftien burgemeesters bijvoorbeeld nog de noodklok vanwege de toename van problemen in kwetsbare wijken, mede door de coronacrisis.

Kennisuitwisseling

Het doel van WijkWijzer is iedereen die werkt aan leefbare wijken toegang te bieden tot relevante inzichten en onderzoeken, verdieping, publicaties en praktijkvoorbeelden. Zo is er bijvoorbeeld achtergrondinformatie te vinden over de wijkaanpak en gebiedsgericht werken. Over hoe de verschillende leefgebieden van bewoners een rol spelen bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Of hoe de processen rond verschillende werkwijzen ingericht kunnen worden.

Integraal samenwerken

Daarnaast is er op het platform ook informatie te vinden over integraal (samen)werken in de wijk. ‘En integraal werken betekent dan niet alles met alles verbinden en iedereen overal bij betrekken,’ zo verklaart Matthijs Uyterlinde, themacoördinator leefbare wijken en buurten bij partner Platform31. ‘Het gaat er vooral om dat betrokken partijen hun eigen taak zo goed mogelijk uitvoeren, en daar waar nodig afstemming zoeken met andere partijen. En het betekent dus dat je als organisatie verder moet kijken dan naar je eigen doelstellingen.’

Programma Leefbaarheid en Veiligheid

WijkWijzer is onderdeel van het interdepartementale programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het platform is in ontwikkeling. Zo wordt er gewerkt aan het opzetten van een vraagbaak voor beleidsmakers en wijkprofessionals. Vragen, over bijvoorbeeld een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheid en veiligheid, worden doorgeleid aan een van de partners in het samenwerkingsverband.