Gemeenten en hulpverleners moeten eerder problemen signaleren en steun bieden aan kwetsbare bewoners van huurwoningen in zogenoemde corporatiewijken. Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van onderzoek naar zorg en ondersteuning.

Die hulp en ondersteuning aan (psychisch) kwetsbare mensen schiet nu tekort, stelt onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix in een rapport waarin de zorg aan kwetsbaren in wijken met veel sociale huurwoningen onder de loep is genomen. Het is rapport is gemaakt in opdracht van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Waakvlamfunctie

Veel wijkteams werken vraaggericht, terwijl mensen in een kwetsbare positie vaak niet of te laat om hulp vragen. Uit de het onderzoek komt naar voren dat er grote behoefte is aan een preventieve waakvlamfunctie voor kwetsbare bewoners . ‘Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat,’ zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren in reactie op het rapport.

Regie

Aedes vindt dat de gemeenten de regie moeten nemen en dat de zorg en ondersteuning toegankelijker moeten worden voor de kwetsbare groepen huurders, ‘helemaal voor mensen die niet uit zichzelf om zorg en begeleiding vragen’. Zij hebben nu vaak te maken met meerdere zorgaanbieders.