Armoede- en schuldenbeleid: kansen, uitdagingen en dilemma’s

Door de coronacrisis wordt de groep mensen met financiële zorgen groter en diverser, zo is de verwachting. Kennisorganisatie Platform31 deed onderzoek naar het effect op lokaal beleid als het gaat om armoede en schuldenproblematiek. De organisatie zet de belangrijkste kansen, uitdagingen en dilemma’s op rij.

De precieze gevolgen van de coronacrisis op het lokale armoede- en schuldenbeleid zijn nog niet bekend. Toch kunnen gemeenten zich volgens Platform31 al voorbereiden op een toename aan problematiek. Er belanden naar verwachting meer en andere groepen in de schulden en armoede. Denk aan zelfstandigen die inkomsten verliezen en aan jongeren of flexwerkers die zonder werk komen te zitten.

De kennisorganisatie deed in opdracht van de G40 onderzoek naar de belangrijkste kansen, uitdagingen en dilemma’s voor lokale beleidsmakers op het gebied van armoede en schulden. De toename heeft namelijk gevolgen voor gemeenten. ’Dit vraagt lokale beleidsmakers die zich bezighouden met armoede- en of schuldenproblematiek opnieuw na te denken over het beleid. Waar kan bestaand beleid doorgezet worden en waar moeten prioriteiten verlegd worden?’

Sneller, groter, slimmer

De organisatie verzamelde tot en met oktober 2020 informatie en hield interviews met experts. Het resultaat is een uitgebreid rapport en een beknopte samenvatting. Hierin worden vier thema’s behandeld: het bestrijden van armoede, preventie en vroegsignalering, sociale incasso, en effectieve schuldhulp. Bij ieder thema wordt de opgave voor gemeenten benoemd. Net als de belangrijkste stappen, kansen en dilemma’s. In de kern draait het vooral om het versnellen, opschalen en slimmer maken van bestaand en voorgenomen armoede- en schuldenbeleid.

De opgave bij armoedebestrijding is te voorkomen dat door geldgebrek langdurige effecten optreden op het gedrag en andere leefdomeinen. Wat kun je daarvoor als gemeente doen? Zorg dat minimavoorzieningen echt hun weg vinden, maar ook voor omscholing en begeleiding naar werk. Voorkom grote schoolachterstanden onder kinderen en jongeren in armoede.

Diverse doelgroepen

Aandacht is bijvoorbeeld nodig voor diversiteit. Zo vragen niet-vrijwillige zelfstandigen een andere aanpak dan zelfstandigen die voorheen een hoog inkomen hadden. Of zet in op het vergroten van het gebruik van minimavoorzieningen specifiek onder werkende armen. Verspreid informatie over de minimaregelingen via werkgevers of vergroot de vindbaarheid online.

Daarnaast kun je inzetten op omscholing richting kansrijke sectoren, investeren in coaching en in de begeleiding van bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Benut ook de inzichten van ervaringsdeskundigen en jongeren in het vormen van nieuw beleid. En gebruik de ontvangst van een laptop of andere studiemiddelen die gezinnen ontvingen aan het begin van de coronacrisis als ingang voor verder contact.

Beperkte mogelijkheden

Als mogelijk dilemma bij dit thema noemt de kennisorganisatie de beperkte sturingsmogelijkheden van gemeenten op het gebied van armoede. Armoede wordt voor een groot deel bepaald door rijksbeleid. Bijvoorbeeld de hoogte van het sociaal minimum. Of macrofactoren spelen een rol, zoals de ontwikkeling van de werkgelegenheid.