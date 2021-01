SP lanceert meldpunt voor misstanden bijstand

Politieke partij SP heeft een online meldpunt gelanceerd voor mensen met een uitkering die in de problemen zijn gekomen door de gemeente of het UWV, bijvoorbeeld omdat zij grote bedragen moeten terugbetalen.

Eerder overkwam dat een vrouw uit de gemeente Wijdemeren, die 7.000 euro bijstand moest terugbetalen omdat zij boodschappen kreeg van haar moeder en dat niet had gemeld. De SP wil met het meldpunt in kaart brengen hoeveel soortgelijke zaken er zijn.

Voorkomen

SP’er Jasper van Dijk zegt al ‘vele tientallen’ gevallen te kennen. Hij hoopt een ‘tweede toeslagenaffaire’ te voorkomen door op tijd misstanden in beeld te krijgen. ‘De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen het slachtoffer kunnen worden van een overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzelt’. Begin februari hoopt de partij de eerste tussentijdse resultaten te kunnen delen.

Fraudejacht

Over de harde regels voor de bijstand was vorige maand grote verontwaardiging in de Tweede Kamer. ‘In plaats van een misplaatste fraudejacht (déja vu) moeten we naar een humane uitvoering,’ schreef Van Dijk toen op Twitter. Ook andere partijen zeiden later af te willen van de scherpe randjes van de huidige regelgeving. Zo moeten gemeentes coulanter kunnen omgaan met mensen die door een foutje in de problemen komen. Ook willen partijen zoals GroenLinks dat kleine schenkingen, bijvoorbeeld tot maximaal 100 euro per maand, geen gevolgen meer hebben voor een uitkering.

Kinderopvangtoeslag

Door de te fanatieke jacht door de Belastingdienst tegen fraude werden tienduizenden mensen ten onrechte aangewezen als fraudeur. Zij moesten alle ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen, wat kon oplopen tot tienduizenden euro’s. De levens van veel mensen werden hierdoor compleet verwoest, concludeerde een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer in het rapport met de titel ‘Ongekend onrecht’. Het kabinet trad afgelopen vrijdag af om de kwestie. In ieder geval 12.000 ouders krijgen 30.000 euro ter compensatie. Mensen die recht hebben op meer, krijgen dat later.