Grootschalige coronatest in Lansingerland

Lansingerland is de eerste gemeente in Nederland die gevraagd is mee te werken aan ‘risicogericht grootschalig testen’. Alle inwoners worden opgeroepen voor een coronatest. Door op grote schaal te testen willen de GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC beter zicht krijgen op de verspreiding van het coronavirus en de Britse variant.

De gemeente Lansingerland leent zich voor het grootschalig testen op corona vanwege de uitbraak met de Britse variant van het virus, meldt de gemeente. Met dit risicogericht grootschalig testen willen GGD Rotterdam-Rijnmond en Erasmus MC onderzoeken in welke mate en hoe het virus zich verspreid. Alle inwoners vanaf twee jaar, met of zonder klachten, worden opgeroepen zich te laten testen. Iedereen in Lansingerland ontvangt op woensdag 13 januari een uitnodiging op de deurmat.

Testlocaties

Er is een indeling voor het testen gemaakt aan de hand van postcodegebieden. De afgelopen dagen is er extra testcapaciteit georganiseerd zodat inwoners snel en dichtbij kunnen worden getest. Hiervoor worden bestaande en mobiele testlocaties ingezet. Het is de bedoeling dat het testen woensdag 13 januari kan beginnen.

Oproep burgemeester

Burgemeester Pieter van de Stadt roept inwoners in een video op zich te laten testen en zich strikt aan de regels te houden. ‘In het belang van ieders gezondheid,’ aldus de burgemeester. ‘Deze aanpak is waardevol voor heel Nederland maar vooral ook voor de inwoners van Lansingerland. Als gemeente werken wij hier graag aan mee. Op deze manier zorgen we ervoor dat het virus zich niet verder kan verspreiden. De GGD verdient nu al een groot compliment voor het harde werk.’