Wijdemeren blijft bij terugvorderen bijstand om boodschappen

De gemeente Wijdemeren blijft erbij dat een inwoonster ruim 7.000 euro aan onterecht ontvangen bijstand moet terugbetalen. De kwestie kreeg veel aandacht, omdat de gemeente de vrouw zou ‘straffen’ voor het feit dat ze gratis boodschappen van haar moeder kreeg. Maar volgens de gemeente, die het dossier nog eens heeft bekeken, gaat het om een rechtvaardig besluit.

De inwoonster kreeg vanaf 2015 een uitkering en had ook recht op toeslagen, aldus de gemeente vandaag. In 2018 bleek dat zij sinds 2015 geen aantoonbare uitgaven voor levensonderhoud had gedaan, maar wel in het bezit was van een auto en een motor. ‘Uit het duurdere segment’, volgens de gemeente. Mensen die in de bijstand zitten, zijn verplicht om veranderingen in hun vermogen en hun inkomen te melden. Maar de Wijdemerense heeft dat niet gedaan met het bezit van de auto en de gratis boodschappen die ze van haar moeder kreeg. Ook meldde ze niet dat ze in het buitenland was geweest, zegt de gemeente.

Levensonderhoud

‘Het staat iedereen vrij om zelf te besluiten waar je je geld aan uitgeeft, maar dat kan niet ten koste gaan van uitgaven waarvoor de bijstand is bedoeld, namelijk de kosten van levensonderhoud,’ verklaart het college van Wijdemeren donderdag. De gemeente heeft de waarde van de geschonken boodschappen geschat op basis van het Nibud, omdat de vrouw daarover ondanks aandringen geen gegevens verstrekte. Dat bedrag komt uit op 7.039,96 euro. Er is geen boete opgelegd.

Hoger beroep

De rechter gaf de gemeente in 2019 gelijk, maar in de zaak is hoger beroep ingesteld. Het is nog niet bekend wanneer dat beroep dient. Zolang de zaak onder de rechter is, hoeft de vrouw nog niks te betalen. De kwestie heeft in de Tweede Kamer tot verontwaardiging geleid. Politici willen een onderzoek naar maatwerk rond uitkeringen.

Steun aan medewerkers

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren betuigen in de verklaring hun steun aan de medewerkers van de gemeente die al dan niet betrokken zijn bij deze zaak. ‘In de afgelopen weken zijn deze mensen dikwijls unfair en onheus behandeld op sociale media. Er lijkt een trend gaande om medewerkers in overheidsdienst maar beledigend, bedreigend en/of agressief te kunnen bejegenen. Het college roept iedereen op om daarmee te stoppen. De gemeente doet altijd aangifte bij de politie van alle bedreigende uitingen gericht aan politieke ambtsdragers en medewerkers.