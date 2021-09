Gemeenten krijgen geld om mantelzorgers beter te ondersteunen

Veel mantelzorgers kunnen hun weg naar de gemeentelijke voorzieningen en regelingen niet goed vinden, zo blijkt uit onderzoek. Gemeenten die dit beter willen organiseren, kunnen hier nu budget voor aanvragen bij het Ministerie van VWS.

Mantelzorgers weten niet altijd op welke regelingen in hun gemeente zij aanspraak kunnen maken. Het indienen van een aanvraag wordt ook vaak ervaren als een lastig proces. Daarnaast blijkt de onduidelijkheid over de mantelzorgverklaring in de praktijk een drempel. Zo is bijvoorbeeld niet altijd goed geregeld waar iemand terecht kan voor het aanvragen van dit bewijs. ‘Dit leidt tot een verhoogde ervaren regellast bij mantelzorgers,’ aldus de VNG. Terwijl het juist zo belangrijk is dat zij de zorg voor hun naasten kunnen volhouden. Een goed ondersteuningsbeleid vanuit de gemeente helpt hen daarbij, aldus de koepelorganisatie.

Budget beschikbaar

Als gemeenten de toegang tot hun eigen interne regelingen willen versimpelen en verbeteren, kunnen zij hiervoor terecht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat wil gemeenten vanuit de landelijke aanpak Samen sterk voor mantelzorg faciliteren en stelt daarom eenmalig een budget beschikbaar aan een aantal gemeenten.

‘Er wordt gedacht aan een incidenteel bedrag van maximaal 80.000 euro per gemeente. Dat geldt voor een jaar en voor een maximum van tussen de 20 en 25 deelnemende gemeenten, zo schrijft VNG. Hoe hoog het bedrag precies is, wordt bepaald op basis van het aantal aanmeldingen. Bij te veel aanmeldingen vindt er selectie plaats, bijvoorbeeld op basis van spreiding en grootte van de gemeenten. ‘Vanuit de overtuiging dat gemeenten zelf het beste weten wat nodig is om toegang tot lokale regelingen te vereenvoudigen, stelt het ministerie geen voorwaarden aan besteding en verantwoording van de middelen,’ aldus VNG. Het budget kan dit jaar nog beschikbaar komen.

Gemeenten kunnen de middelen inzetten voor de evaluatie van bestaande regelingen voor mantelzorgers. Evenals voor het vereenvoudigen van de toegangsprocedure tot deze regelingen. Verder nog voor het verduidelijken van de plek waar een ‘bewijs van mantelzorger’ kan worden aangevraagd. En tenslotte voor het verbeteren van afspraken met betrokken partijen.

Ondersteuning met expertise

Daarnaast kunnen deelnemende gemeenten op andere manieren ondersteuning krijgen van VWS. Denk aan de inzet, advies en expertise van het Adviesteam Mantelzorgondersteuning voor gemeenten. Maar ook aan ondersteuning bij de kennisuitwisseling tussen deelnemende gemeenten en aan de evaluatie van het proces en monitoring door een extern bureau. Aanmelden kan door een mail te sturen met een toelichting (zie contactgegevens onderaan dit artikel).