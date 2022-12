Update asielcrisis: HAR verlengd, extra locaties en opvangschepen

De hotel- en accommodatieregeling (HAR) waarmee gemeenten statushouders tijdelijk kunnen onderbrengen in een hotel of vakantiehuisje, is met een half jaar verlengd tot juli 2023. Gouda vond een locatie om tijdelijk extra asielzoekers opvangen en noodopvanglocaties worden verlengd. Ook is er toestemming voor een tweede opvangschip in Utrecht en onderzoekt Zaanstad of er meer opvangschepen kunnen aanmeren.

De HAR is in het leven geroepen om meer statushouders te laten uitstromen uit asielzoekerscentra. Omdat er woningnood heerst blijven statushouders ongewenst lang in azc’s wonen. Mede daardoor verstopt het hele systeem van opvangplaatsen voor vluchtelingen in Nederland. De hotel- en accommodatieregeling zou eigenlijk eind van dit jaar stoppen, maar loopt nu door tot en met 30 juni volgend jaar.

Gemeenten krijgen een vergoeding om statushouders maximaal zes maanden in een tijdelijk onderkomen zoals een hotel of een huisje te laten wonen. In die tijd kunnen ze beginnen met inburgering. De gemeente moet dan zorgen dat er na dat half jaar vast onderdak komt. Er is geld om 2500 statushouders op deze manier aan tijdelijk onderdak te helpen. Maar deze zomer bleek dat het niet zo hard gaat. In augustus waren er pas ruim driehonderd statushouders ondergebracht.

Overeenkomst

Gouda tekende deze week met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een overeenkomst voor de tijdelijke opvang van maximaal 350 asielzoekers in een pand aan de Groningenweg, meldt de gemeente. De opvang op deze locatie is voor maximaal vijf jaar.

Mogelijk kan het na die periode omgezet worden in een permanente en flexibele opvanglocatie. Er komen maximaal vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Volwassenen uit de zogenoemde veilige landen die niet kwetsbaar zijn, zijn niet welkom.

Noodopvanglocaties

Ommen vangt sinds begin oktober ongeveer veertig asielzoekers op in zijn gemeentehuis. Dit zou tot het einde van het jaar duren, maar wordt nu verlengd naar 1 april. ‘De verwachting was dat op 1 januari 2023 er meer geschiktere locaties beschikbaar zouden zijn. De realiteit is anders en de vraag naar opvang nog steeds erg groot,’ aldus de gemeente.

Steeds meer gemeenten verlengen de duur van de crisisnoodopvang voor asielzoekers, omdat er nog geen geschikte plekken zijn om naar door te stromen. De gemeente Oss kondigde gisteren aan dat de noodopvang per september volgend jaar wordt verplaatst. In een voormalig belastingkantoor zitten 450 vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. Zij gaan komend najaar naar verplaatsbare units aan de rand van de Brabantse plaats.

Apeldoorn verhuist nog voor kerstmis honderden Oekraïners, die nu in drie sporthallen wonen, naar het bedrijvenpark Apeldoorn Noord. De gemeente heeft daar panden gehuurd waarin plaats is voor maximaal 450 mensen. De huisvesting blijft twee jaar beschikbaar met een mogelijke verlenging van nog een jaar, aldus de gemeente.

In het Groningse Pekela krijgt een opvanglocatie een nieuwe bestemming. Het verpleegcentrum Clockstede was sinds begin dit jaar een quarantainelocatie voor asielzoekers met het coronavirus. Vanaf begin 2023 worden er twee jaar lang zo’n 120 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.

Groen licht

De gemeente Utrecht krijgt toestemming om een tweede schip in te zetten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Aan de Keulsekade ligt sinds mei een opvangschip voor 210 Oekraïners. Rond de jaarwisseling moet direct ernaast een tweede riviercruiseschip in gebruik worden genomen. Dat biedt plek aan ongeveer 150 vluchtelingen.

De eigenaar van een appartementencomplex aan de wal wilde dat voorkomen, maar de rechtbank Midden-Nederland wees dat af. De vergunning om het schip als opvang in gebruik te nemen is nog niet binnen, maar er ligt al wel een aanvraag en de rechters verwachten dat die wordt toegewezen. Tijdens die beoordeling kan de eigenaar van het complex opkomen voor de belangen van de bewoners. Daarom vindt de rechtbank het niet nodig om de opvang te verbieden.

Opvangschepen

In Zaandam worden mogelijk enkele riviercruiseschepen ingezet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en van asielzoekers. Het is de bedoeling om ongeveer zeshonderd mensen twee jaar lang onder te brengen op de schepen. De gemeente Zaanstad onderzoekt of het haalbaar is om de opvangschepen te regelen. In januari moet dit duidelijk zijn. De schepen zouden moeten aanmeren in de Nieuwe Zeehaven aan het Noordzeekanaal.

Zaanstad heeft al twee opvangschepen waar zo’n 650 asielzoekers zijn ondergebracht. Daarnaast vangt de gemeente ruim driehonderd vluchtelingen uit Oekraïne op. ‘Maar deze plekken zijn niet voldoende. Omdat er in heel Nederland een tekort is aan opvangplekken voor Oekraïners en asielzoekers uit andere landen, moeten er meer plekken komen.’