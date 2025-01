Verhuiskaarten in de bus van doorgeplaatste jongeren in jeugdzorg

Beeld: Stichting Het Vergeten Kind

Gemeenten in Nederland vinden een week lang elke dag een verhuiskaart in de postbus. Met steeds een verhaal van een kind uit de jeugdzorg dat meerdere keren is doorgeplaatst. Het kaartje is onderdeel van een campagne van Stichting Het Vergeten Kind om aandacht te vragen voor de problematiek van uit huis geplaatste kinderen.

‘Gemeenten zijn verantwoordelijk om uit huis geplaatste kinderen de stabiliteit en aandacht te geven die thuis ontbreken,’ aldus de stichting. ‘Helaas gebeurt dit nog te weinig, met doorplaatsingen als gevolg. Het doel van de verhuiskaarten is de boodschap zo krachtig en herhaaldelijk brengen dat gemeenten er niet meer omheen kunnen. We roepen niet alleen op tot verandering, maar bieden ook een oplossing: ons manifest.’

Vaste plek

Jongeren die niet bij hun ouders thuis kunnen wonen, zouden een vaste plek moeten krijgen, en niet doorgeschoven moeten worden van opvangplek naar opvangplek. Dat zegt directeur van Het Vergeten Kind Margot Ende. Ende stelt dat ongeveer 100.000 kinderen thuis te weinig aandacht krijgen. Dat kan komen door armoede, verslaving of psychosociale problemen, en vaak door een combinatie daarvan.

Ongeveer 42.000 kinderen zijn om die reden uit huis geplaatst. Ze verblijven in pleeggezinnen, crisisplekken, safehuizen, open groepen en gesloten instellingen. Volgens Het Vergeten Kind plaatst Nederland relatief veel kinderen uit huis.

Doorplaatsen

Maar vaak blijft het daar niet bij, komt naar voren uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. Een kind dat na de eerste uithuisplaatsing niet op een goede plek terechtkomt, wordt gemiddeld nog zo’n 6 keer doorgeplaatst naar andere opvangplekken.

Sommige jongeren zijn zelfs meer dan 20 keer gedwongen om te verhuizen, en soms gebeurt dat vanuit het niets. Veel jongeren zeggen dat ze geen tijd hebben om afscheid te nemen, dat ze bij niemand terechtkunnen voor nazorg, en niet weten hoe lang ze op hun nieuwe woonplek mogen blijven.

‘Hiermee raakt alles letterlijk uit het zicht: familie, vrienden en school. Een hoopvolle toekomst is daardoor verder weg dan ooit. En dat terwijl kinderen juist stabiliteit en rust nodig hebben op een plek waar ze zich thuis voelen. Onacceptabel,’ vindt Het Vergeten Kind. En dringt daarom bij gemeenten aan op voldoende aandachtvolle woonplekken voor kinderen die écht niet meer thuis kunnen wonen.

Campagne

De campagne van de stichting Stop het doorplaatsen van kinderen in jeugdzorg bestaat uit onder meer een handtekeningenactie voor steun. In de jaarlijkse Week van Het Vergeten Kind, van 29 januari tot en met 4 februari, zijn er activiteiten om aandacht te vragen voor de problematiek, zoals de verhuiskaartenactie.

Niet op de schop

Het Vergeten Kind wil niet dat de jeugdzorg opnieuw op de schop gaat. ‘Maar het kan wel veel efficiënter en effectiever. We geven veel geld uit aan management. De overheid moet de regels duidelijker maken, zodat de 342 gemeenten niet allemaal zelf het wiel opnieuw moeten uitvinden. Dan kunnen we kinderen beter helpen, en uiteindelijk is dat ook goedkoper.’