Lange wachttijden voor Wmo-hulp

Duizenden mensen wachten vaak maanden op hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Oorzaken zijn de groeiende vraag en personeelstekorten bij gemeenten. Dat blijkt uit een enquête van televisieprogramma Kassa.

Als mensen niet meer in staat zijn om het huishouden te doen, kunnen ze aanspraak maken op Wmo-hulp via hun gemeente. Die beoordeelt of mensen recht hebben op de hulp en regelt een aanbieder.

Lange wachttijden

Op dit moment wachten volgens het tv-programma Kassa bijna 10.000 mensen op hulp bij het huishouden hiervoor. Ruim 3500 mensen moeten langer dan de wettelijke termijn van acht weken wachten op een besluit van de gemeente. En ruim 6.000 mensen hebben volgens hun gemeente weliswaar recht op hulp, maar wachten nog op een aanbieder. Dit schrijft het programma op basis van een enquête waaraan bijna de helft van de 342 Nederlandse gemeenten aan meewerkte.

Wettelijke termijn overschreden

Bij ongeveer een kwart van de gemeenten lukt het niet om de aanvraag binnen de wettelijke termijn van acht weken af te handelen. Daarna kan het ook nog even duren voordat er een aanbieder beschikbaar is. Volgens het onderzoek duurt het gemiddeld elf weken tot de hulp in huis er daadwerkelijk is. Bij een op de vijf gemeenten duurt dat zelfs zestien weken of langer. Het programma noemt de gemeenten Eersel en Amsterdam uitschieters met wachttijden van respectievelijk bijna 31 en 36 weken.

‘Aanzuigende werking abonnementstarief’

Gemeenten noemen als oorzaak een tekort aan personeel bij henzelf en bij aanbieders van de huishoudelijke hulp. De wachtlijsten ontstaan ook door groeiende vraag. Hierbij wordt de ‘aanzuigende werking van het vaste lage abonnementstarief’ van 19 euro aangehaald. Dit is het bedrag dat mensen per maand moeten betalen voor de hulp, ongeacht inkomen of financiële draagkracht. Het bedrag werd in 2019 vastgesteld en leidde tot een flinke groei van aanvragen.



Vanaf 2025 wordt dit weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, waarbij meer rekening wordt gehouden met de draagkracht van huishoudens. Het kabinet voert dan een aantal aanpassingen door in het Wmo-stelsel. De belangrijkste is de invoering van een passende eigen bijdrage. Ook krijgen gemeenten vanaf 2025 110 miljoen euro per jaar extra voor Wmo-voorzieningen.

Wmo voorspelmodel

De VNG ontwikkelde overigens even geleden het Wmo voorspelmodel. Hiermee kunnen gemeenten op wijk- en gemeenteniveau zien hoeveel mensen de komende vijf jaar gebruik zullen maken van Wmo-voorzieningen. Het model geeft gemeenten meer informatie om de uitgaven binnen het sociaal domein beheersbaar te houden.