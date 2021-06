Lijnen geopend voor verkiezing meest toegankelijke gemeente

Beeld: ‘Superteam’ Meest Toegankelijke Gemeente / YouTube

De eerste ronde van de verkiezing van meest toegankelijke gemeente heeft twaalf kanshebbers opgeleverd. Alle Nederlanders kunnen tot en met 29 augustus 2021 hun stem uitbrengen op een van deze twaalf gemeenten.

Ruim 2000 ervaringsdeskundigen, mensen met een beperking of een chronische ziekte maakten de eerste selectie, zo meldt de organisatie. De gemeenten die nog meedingen voor de titel zijn Hardenberg, Beek, Sint Anthonis, Stein, Oude IJsselstreek, Waalwijk, Westland, Rotterdam, Meierijstad, Zwolle, Noordenveld en Harderwijk.

Toegankelijkheid vergroten

De verkiezing is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die wil daarmee de aandacht voor toegankelijkheid vergroten bij haar leden. Het VN-Verdrag Handicap is al in 2016 ondertekend, maar nog altijd blijken niet alle gemeenten goed genoeg toegankelijk. Hierdoor kunnen ruim vier miljoen Nederlanders met een beperking niet volwaardig meedoen in de samenleving.

VNG-directeur Leonard Geluk zei eerder dat gemeenten tijdens de verkiezing ‘kunnen laten zien hoe zij zich hiervoor inzetten en inspiratie kunnen opdoen bij collega-gemeenten om de omgeving nog beter in te richten’. Op de verkiezingswebsite is tevens een hulpmiddel te vinden om de de toegankelijkheid van websites te testen.

Vijf gemeenten naar finale

Vijf gemeenten die eind augustus de meeste stemmen hebben gekregen, gaan door naar de finale, waarin een vakjury zal oordelen. De ervaringsdeskundigen die bij de verkiezing betrokken zijn, beheren ook een YouTube-kanaal, waar updates en tips voor gemeenten voorbijkomen.