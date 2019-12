Lokaal preventieakkoord legt fastfood aan banden

Rotterdam gaat het fastfoodaanbod aan banden leggen. Dat is een van de maatregelen uit het preventieakkoord dat de gemeente sloot met ruim tachtig partners. Rotterdam is vooralsnog de eerste gemeente die het Nationale Preventieakkoord heeft vertaald naar een lokale aanpak.

‘Het is een zorgelijke ontwikkeling dat de helft van de volwassenen en 20 procent van de kinderen in Rotterdam te zwaar is. Door in te zetten op beperkende maatregelen kan de balans in de voedselomgeving worden hersteld,’ aldus de wethouder van Volksgezondheid Sven de Langen. ‘De afgelopen jaren is het aantal fastfoodzaken in Rotterdam fors toegenomen. In het centrum is het makkelijker een hamburger te halen dan een appel.’

Lokaal preventieakkoord

Voor een gezonder voedselaanbod wordt er onder meer gekeken naar schaarse vergunningen en gebieden waar geen fastfoodkraampjes mogen staan. Rotterdam is vooralsnog de eerste gemeente die het Nationale Preventieakkoord, waarmee de overheid roken, overgewicht en alcoholmisbruik wil aanpakken, heeft vertaald naar een lokale aanpak. Het Rotterdamse beleid Gezond010 is breder dan het landelijke en neemt ook achterliggende factoren als armoede en werkloosheid mee.