Niet-Europese migranten en 45-minners vaker in bijstand

Het aantal mensen in de bijstand is gestegen. Eind september 2024 waren dit er 404.000 in vergelijking met 398.00 mensen vorig jaar rond dezelfde tijd. Vooral jongeren tot 27 jaar en mensen met een migratieachtergrond zorgen voor aanwas, zo blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat het aantal mensen in de bijstand hoger is dan een jaar eerder. Daarvoor was dit juist 9 kwartalen achter elkaar lager, zo schrijft het statistiekbureau.

Toename onder de 45 jaar

Het aantal jongeren onder de 27 jaar met een bijstandsuitkering kwam in het derde kwartaal van 2024 uit op 40.000. Dit is een toename van 3000 mensen oftewel 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep neemt voor het zevende achtereenvolgende kwartaal toe.

De groep van 27 tot 45 jaar telde einde september ongeveer 2000 extra bijstandsontvangers, wat het totaal voor deze categorie op 136.000 brengt. Voor deze leeftijdsgroep is de toename nu het derde jaar op rij zichtbaar. Het aantal bijstandsgerechtigden dat ouder is dan 45 jaar, kwam uit op 228.000 mensen. Dit is nagenoeg hetzelfde als een jaar eerder, aldus het CBS.

Geboorteland en herkomst

De statistieken geven ook inzicht in het geboorteland en herkomstland van bijstandsgerechtigden. Onder de groep met een Nederlandse herkomst lag het aantal bijstandsgerechtigden in het tweede kwartaal 3000 (2 procent) lager dan een jaar eerder. Al 13 kwartalen op rij is hierbij een afname te zien. Overigens wordt de terugloop wel steeds kleiner sinds maart 2022.

Onder de mensen die zijn geboren buiten Europa, nam het aantal bijstandsgerechtigden juist toe met 8000 (4 procent). Het is het zevende kwartaal op rij met een toename in deze groep. Onder jongeren nam het aantal bijstandsgerechtigden voor alle herkomstgroepen toe.

Bij de andere leeftijdscategorieën ligt dit gevarieerder. Zo nam binnen de leeftijdscategorie 45 jaar tot de AOW-leeftijd het aantal mensen met een Nederlandse herkomst af met 3.000, terwijl het aantal mensen geboren buiten Europa toenam met 3.000.

Van buiten Europa

In het tweede kwartaal van 2024 hadden 180.000 mensen die geboren zijn in Nederland een algemene bijstandsuitkering. Dit is 44 procent van het totaal. ‘Verhoudingsgewijs zijn er meer bijstandsgerechtigden geboren buiten Nederland.’

In totaal ontvingen 17.000 migranten geboren in Europa en 208.000 migranten geboren buiten Europa bijstand. Dit is respectievelijk 4 en 51 procent van het totaal aantal bijstandsontvangers. In deze laatste groep vormen migranten uit Syrië de hoofdmoot (50.000), gevolgd door de herkomstlanden Marokko (27.000) en Turkije (22.000).

Uit CBS-onderzoek blijkt ook dat achtergrondkenmerken, met name het opleidingsniveau, samenhangen met de kans dat iemand gebruikmaakt van bijstand. Voor die zaken gecorrigeerd, zijn de verschillen naar geboorteland en herkomstland kleiner, maar ze blijven aanwezig.