Praktische ondersteuning bij lokale aanpak ouderenmishandeling

Er komt een exportpool in de strijd tegen ouderenmishandeling. Gemeenten kunnen hier expertise inhuren bij het verder ontwikkelen van een lokale aanpak tegen ouderenmishandeling.

Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in antwoord op Kamervragen. Die betreffen het bericht dat er jaarlijks tientallen meldingen binnenkomen over financiële uitbuiting van ouderen.

Expertise op maat

Een uitvraag bij gemeenten (via de VNG) leert dat er behoefte is aan praktische ondersteuning op maat. De staatssecretaris werkt daarom aan een plan van aanpak. Hij zal een expertpool instellen op het gebied van ouderenmishandeling, inclusief financieel misbruik. Naar verwachting is de kennispool begin oktober beschikbaar. Gemeenten kunnen vanaf dan daar terecht voor advies op maat in de strijd tegen ouderenmishandeling. Kennisdeling en uitwisseling krijgen een plek in dit traject, zowel tussen beleidsmakers als betrokken professionals en organisaties in de signalering en aanpak van ouderenmishandeling.

Financieel misbruik

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Hoeveel gemeenten wel of geen aanpak hebben op het gebied van ouderenmishandeling, en specifiek financieel misbruik, heeft Blokhuis niet precies in beeld. Hiervoor voert het programmateam Geweld Hoort Nergens Thuis dit najaar gesprekken met regionale projectleiders en ambtenaren van de 28 regio’s. In de gesprekken komt de al dan niet aanwezige aanpak ouderenmishandeling aan bod, evenals de stappen die moeten worden gezet om de aanpak – verder – vorm te geven.

‘Geen gedetailleerde eisen’

Een van de Kamervragen ging over de WMO. ‘Is het wenselijk dat er eisen gesteld worden aan gemeenten over de invulling van de verplichting vanuit de Wmo om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden. En daarbij dan specifieke vormen, zoals (financiële) ouderenmishandeling, te betrekken. Blokhuis vindt van niet. ‘De Wmo 2015 bevat geen gedetailleerde eisen over hoe deze verplichting moet worden ingevuld voor specifieke vormen van geweld, waaronder ouderenmishandeling. Het beleggen van deze verantwoordelijkheid bij gemeenten heeft als doel dat zij beleid kunnen inrichten naar lokale omstandigheden en met lokale samenwerkingspartners.’

Risico op misbruik

Volgens Blokhuis neemt het risico op financieel misbruik van ouderen toe vanwege de vergrijzing. De groep ouderen wordt steeds groter en blijft ook langer zelfstandig wonen. ‘Ouderen worden hiermee sterker afhankelijk van hun omgeving. Helaas zijn er mensen die hier misbruik van maken, zoals familie, buren of derden. Het risico op financieel misbruik van ouderen groeit daardoor. Naarmate de digitalisering toeneemt, zoals internetbankieren en het online regelen van (financiële) zaken, lopen ouderen daarnaast meer risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. En van praktijken zoals phishing en hulpvraagfraude.’