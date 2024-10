Meerdere veroordelingen voor seksuele straatintimidatie

De rechter in Utrecht veroordeelde maandag 3 mannen voor seksuele intimidatie in Amersfoort en Utrecht. Zij kregen een boete en een celstraf. Vorige week kregen een dader in Rotterdam en Den Haag ook een straf opgelegd voor seksuele straatintimidatie.

Volgens de kantonrechter is in alle 3 de zaken wettig en overtuigend bewezen dat de mannen zich schuldig hebben gemaakt aan seksuele intimidatie. En dat is een overtreding van de openbare orde. ‘Dit soort opmerkingen is altijd al ontoelaatbaar geweest, maar door de wetswijziging die 1 juli 2024 is ingegaan kan iemand hiervoor nu ook een boete krijgen of in hechtenis worden gesteld’, aldus de kantonrechter.

Geldboete

Hoewel het in eerste instantie vanuit uit de handhavingsproef in Arnhem, Utrecht en Rotterdam lastig bleek overtreders daadwerkelijk te bestraffen, zijn nu dus meerdere straffen uitgedeeld. Een 46-jarige man uit Amersfoort is veroordeeld tot een geldboete van 350 euro waarvan 200 euro voorwaardelijk. Dit omdat hij in zijn woonplaats op 7 juli politieagentes lastigviel met een seksueel voorstel. De agenten verklaarden later dat iedereen op straat het heeft kunnen horen en dat ze het als kwetsend en vernederend ervaarden.

In de trein

Een 19-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats moet een boete van 280 euro betalen, omdat hij op 17 juli een 18-jarige vrouw probeerde te zoenen in de trein van Amsterdam naar Utrecht. Ook sloeg hij zijn arm om haar heen, waarop de vrouw appte naar het noodnummer van de NS. De man woonde zijn strafzaak niet bij.

Schadevergoeding

De kantonrechter legde een 50-jarige Utrechter een celstraf van 2 dagen op, omdat hij aangaf een boete niet te kunnen betalen. Hij werd op 21 augustus staande gehouden door een handhaver van de gemeente omdat hij harddrugs gebruikte. Vervolgens benaderde hij haar seksueel met verschillende opmerkingen en gebaren. De man moet de boa een schadevergoeding betalen van 150 euro.

Celstraf

In Rotterdam was vorige week woensdag de eerste strafzaak over seksuele straatintimidatie en kreeg een 33-jarige man een boete voor het vastpakken van de heupen van een jonge vrouw. In Den Haag was donderdag de tweede zaak, waarbij de rechter een 42-jarige man een celstraf van 5 dagen oplegde voor het lastigvallen van een minderjarig meisje in Lisse. Hij knuffelde en kuste haar en is het slachtoffer ook achternagelopen.