Campagne voor herkennen signalen mensenhandel

Met de landelijke campagne ‘Onze ogen op mensenhandel’ komen het Rijk, gemeenten, maatschappelijke organisaties én betrokken burgers samen in actie tegen mensenhandel. Voor gemeenten is er een toolkit om medewerkers en inwoners bewust te maken van de verschillende vormen en signalen van mensenhandel.

De landelijke campagne ‘Onze ogen op mensenhandel’ focust zich op de Week tegen mensenhandel vanaf 14 oktober, met de Europese Dag tegen Mensenhandel op 18 oktober als afsluiter. Onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, De VNG, Comensha en Fier werken samen om mensenhandel aan te pakken.

Mensenhandel herkennen

De campagne richt zich op bewustwording en het vergroten van de herkenning van signalen, zodat meer mensen leren hoe ze mogelijke slachtoffers kunnen helpen. Mensenhandel is lastig te herkennen en niet altijd even zichtbaar. Het komt vaak voor en kent verschillende vormen. Onder meer seksuele-, arbeids-, en criminele uitbuiting waarbij dwang, geweld en misleiding wordt gebruikt.

Zoals het gedwongen verlenen van seksuele diensten ten behoeve van (financieel) gewin voor anderen. Maar ook het gedwongen in erbarmelijke omstandigheden werken tegen geen of te weinig salaris, of criminele activiteiten uit te voeren.

Signalen

Signalen van seksuele uitbuiting zijn bijvoorbeeld verandering van gedrag, uiterlijk en kleding. De persoon is angstig en onderdanig tijdens veelvuldige gesprekken via een tweede telefoon. Onder de kop ‘Signalen’ zijn deze te vinden op de campagnepagina, voor verschillende verschillende vormen van uitbuiting.

Toolkit

Ook is er een toolkit gemaakt met hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om aandacht aan mensenhandel te geven. De volledige toolkit is als zip-bestand op de campagnepagina te downloaden onder de kop ‘Doe mee’. Tot de toolkit die je als gemeente kunt gebruiken, behoren bijvoorbeeld communicatiemiddelen. Op de campagnesite staan ook video’s over het herkennen van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Net als een opsomming van de signalen die bij de verschillende vormen van uitbuiting horen en een handige link naar verschillende signaalkaarten.