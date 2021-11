Utrecht helpt ondernemers in de strijd tegen cybercrime

De gemeente Utrecht biedt ondernemers een gratis scan aan om erachter te komen of hun bedrijf goed beveiligd is tegen cybercrime. Naast de Domstad maken meer gemeenten werk van digitale veiligheid. Voor nieuwe initiatieven is subsidie van het Rijk beschikbaar.

Utrecht slaat de handen ineen met verschillende partners. Samen lanceren zij Cybernetwerk Utrecht (CNU). Dit netwerk biedt alle Utrechtse ondernemers een gratis scan aan om te bepalen of hun bedrijf voldoende beveiligd is tegen cybercriminelen. Zo wil de de stad de cyberweerbaarheid van lokale ondernemers vergroten.

Flinke stijging cybercriminaliteit

Dat is broodnodig, zo schrijft de gemeente. Vorig jaar steeg de cybercriminaliteit in Nederland met 127 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Daarbij groeide ook de impact. Volgens Utrecht neemt het midden- en kleinbedrijf veel minder cybersecuritymaatregelen dan grote bedrijven. En binnen het mkb is er groot verschil in kennis over digitale veiligheid. De gemeente vindt het daarom nodig ‘een vuist te maken tegen digitale criminaliteit’, aldus burgemeester Sharon Dijksma.

Naast de beveiligingsscan worden ook voorlichting, trainingen en webinars georganiseerd en preventietips gedeeld. Het platform CNU moet uitgroeien tot ‘een plek waar Utrechtse ondernemers tips, informatie en elkaar vinden over digitaal veilig ondernemen’.

Krachten bundelen

Bij het netwerk zijn tal van partijen aangesloten. Het Utrechtse initiatief is opgezet in samenwerking met VNO-NCW Midden, Hogeschool Utrecht, ROC Midden Nederland, Kamer van Koophandel, Politie, Guardian360, Cyberblast en Cybernetwerk Drechtsteden. Studenten van het ROC Midden Nederland worden betrokken bij het uitvoeren van de scans.

Meer praktijkvoorbeelden

Zoals Utrecht zijn er meer gemeenten die werken aan de digitale weerbaarheid van burgers en bedrijven. Afgelopen jaar zijn in het kader van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime een aantal lokale cyberpreventieprojecten uitgevoerd. Zo laat de gemeente Amersfoort met hulp van IT-studenten en lokale partners de ondernemers weer chef zijn in hun eigen digitale keuken. De gemeente Breda zette in op digitale buurtpreventie, met speciaal opgeleide vrijwilligers in de rol van buurtambassadeur cybercrime. Meer voorbeelden van gemeentelijke cyberprojecten vind je in deze database van het CCV.

Subsidie tot 50.000 euro

Voor het starten van innovatieve en creatieve lokale cyberprojecten zijn er financiële middelen beschikbaar vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Gemeenten kunnen, net als regionale samenwerkingsverbanden veiligheid en Platformen Veilig Ondernemen (PVO’s), hiervoor tot 27 januari 2022 een projectvoorstel aanleveren. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) begeleidt dit subsidietraject.

Per project is er tussen de 20.000 en 50.000 euro (inclusief btw) beschikbaar, afhankelijk van het aantal deelnemende projecten en het innovatieve karakter van het voorstel. ‘Voorstellen waar de samenwerking wordt gezocht met andere lokale en regionale partners hebben een pre. Dit om het bereik en het draagvlak van de projecten verder te vergroten,’ aldus het CCV. Op hun site staat een format voor het maken van een projectvoorstel, met daarin alle randvoorwaarden.