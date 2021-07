Inwoners Limburg keren terug naar huis

Steeds meer mensen mogen in Limburg terug naar huis, nadat ze eerder overhaast hun woningen moesten verlaten voor het snel stijgende Maaswater en de buiten hun oevers getreden beken en zijriviertjes. In Zuid-Limburg zijn de meeste mensen die aan de hoofdrivier wonen weer teruggekeerd.

Echt-Susteren kan vanaf maandagochtend weer terug naar de woning. Donderdagavond was daar net als op diverse andere plekken in het overstromingsgebied een bevel tot evacuatie gegeven. Zo werd voor Roermond zondagavond het intrekkingsbesluit van de noodverordening bekend.

Buitendijks wachten

In de gemeente Leudal kunnen bewoners van Buggenum en Kemp weer naar huis en haard. In Haelen, onderdeel van dezelfde gemeente, is dat maandagmiddag nog niet het geval. Verder mogen alle inwoners van de geëvacueerde gebieden binnendijks in Baarlo en Kessel terug naar hun woning, meldde de gemeente Peel en Maas zondagavond. De bewoners buitendijks, die flink zijn getroffen door het hoogwater, moeten nog wachten tot het water voldoende is gedaald, aldus de gemeente.

In enkele ten noorden van Venlo gelegen gemeenten moeten de evacués ook nog even op de tanden bijten tot de hoogwatergolf definitief de provincie heeft verlaten. Elders in de provincie zakt het peil van de Maas gestaag. Mensen kunnen ook na het zakken van het waterpeil van rivieren en beken pas terug als het waterschap de dijken heeft geïnspecteerd en veilig verklaard heeft. Die kunnen verzwakt zijn door verzadiging met Maas- en grondwater.

1700 schademeldingen

Het aantal schademeldingen na de grote wateroverlast in Limburg blijft oplopen bij verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer. Volgens de twee, beide onderdeel van Achmea, gaat het om meer dan 1700 meldingen. Het kabinet heeft al gezegd financieel bij te springen op basis van de Wet tegemoetkoming schade door rampen.

Het zwaar getroffen Valkenburg is inmiddels weer begaanbaar, op een deel van het centrum na, aldus de gemeente. ‘De (horeca)bedrijven en overige panden in dit gebied hebben veel schade geleden en kunnen nog niet open gaan. Vandaar dat dit gebied afgesloten blijft. Dit gebeurt mede op verzoek van de ondernemers. Het is nog niet duidelijk hoe lang de aangepaste noodverordening van kracht zal blijven.’