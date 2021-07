Valkenburg maakt de schade op: 400 miljoen euro

De wateroverlast heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Het gaat volgens burgemeester Daan Prevoo naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade. Dat laatste komt doordat bedrijven de inkomsten van het toeristische hoogseizoen in de regio moeten missen.

Hoe groot de schade precies is in Zuid-Limburg, is pas over een aantal weken duidelijk. Daarvoor moet het water zakken en moeten panden drogen. Prevoo zei dat het noodweer buiten zijn gemeente naar schatting nog eens ver boven de 100 miljoen euro schade heeft veroorzaakt, maar hield daarbij een grotere slag om de arm.

Tot half jaar herstel

Volgens Prevoo zijn in zijn gemeente 270 horecaondernemers getroffen door de ramp en 180 winkels. Het kan maanden duren voordat de schade is hersteld en in sommige gevallen een half jaar, zei hij.

Bij de herstelwerkzaamheden zullen zich ook praktische problemen voordoen, zei Geeke Feiter, de directeur van het Verbond voor Verzekeraars. ‘Het is nu al moeilijk om bijvoorbeeld een stukadoor te vinden, ook al is iedereen begaan met Limburg.’

De verzekeraars zijn bereid de meeste schade te vergoeden, maar kijken ook naar de overheid. ‘Het meeste is eigenlijk wel gedekt,’ aldus Feiter. Zij wees erop dat het voor verzekeraars nagenoeg onmogelijk is dit soort schade helemaal te dekken. Het demissionaire kabinet heeft de wateroverlast in de zuidelijke provincie tot ramp verklaard. Dat betekent dat de Wet tegemoetkoming schade door rampen van toepassing is, die bepaalt dat mensen bij de overheid kunnen aankloppen.

Coronaregelingen

Hoe de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) precies wordt toegepast, moet nog worden uitgewerkt. Daarnaast kunnen Limburgse ondernemers die getroffen zijn door de wateroverlast een beroep doen op de bestaande coronaregelingen. Bij de toepassing van de regelingen wordt niet gekeken naar de oorzaak van het omzetverlies, zei Rutte eerder deze week.