Kabinet betitelt overstromingen in Limburg als ramp

Beeld: Rijkswaterstaat / Twitter

Gemeenten in voornamelijk Zuid-Limburg kampen met forse overstromingen. Beken en rivieren zijn buiten hun oevers getreden door hevige regenval. Het kabinet verklaarde de streek donderdag officieel tot rampgebied. Dit betekent dat Den Haag een deel van de schade zal betalen.

Het demissionaire kabinet beschouwt de overstromingen ook ‘in formele zin’ als een ramp, zei premier Rutte. Dit wil zeggen dat de Wet tegemoetkoming schade door rampen uit de kast wordt gehaald, hoewel de invulling daarvan nog niet vaststaat. ‘We willen vandaag het signaal afgeven dat Limburg er niet alleen voorstaat, ook niet financieel,’ aldus staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

Bevelen tot evacuatie

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg brengt via de lokale radiozender L1 en online informatie over het wassende water. Ook de Veiligheidsregio Limburg-Noord meldt doorlopend de stand van zaken. Donderdagavond werden verspreid over de provincie evacuaties aangekondigd, onder meer in Maastricht. Zo’n 10.000 mensen moesten hun woning in de provinciehoofdstad achterlaten, omdat de wijken Heugem en Randwyck het niet droog zouden houden.

Woont u in Randwyck of Heugem? Bereid u voor u uw woning zo snel mogelijk te verlaten. Breng uw spullen van de laagste verdieping in veiligheid. Sluit stroom en gas af. Zorg dat u bij familie, vrienden of kennissen terecht kunt. Meer info: https://t.co/llMoluG7jK — Gemeente Maastricht (@uitMaastricht) July 15, 2021

Het betreft in Maastricht uitsluitend die twee wijken, benadrukt de Veiligheidsregio. Bewoners van andere wijken ontvingen ook het evacuatiebericht op hun telefoon, maar mogen dit negeren. Meer noordelijk in de provincie werd voor delen van Echt-Susteren een bevel tot evacuatie uitgevaardigd. Hetzelfde geldt voor gebieden in de gemeenten Maasgouw en Roermond.

Eerder al zouden verpleeghuisbewoners uit Valkenburg in veiligheid worden gebracht. De zuidelijk gelegen plaats behoort tot de zwaarst getroffen overstromingsgebieden, zo bleek donderdag. Dagblad De Limburger maakte in de middag melding van het instorten van een brug in het stadscentrum. Waar niet wordt geëvacueerd, krijgen bewoners het advies vooral binnen te blijven.

Gevaar op straat

‘Loop of rijd niet over ondergelopen straten. Sommige putten kunnen openliggen. Het kan gevaarlijk zijn,’ waarschuwt de gemeente Valkenburg. ‘Vermijd contact met regen- en rioolwater. Dit kan vervuild zijn. En daardoor kun je ziek worden.’ De gemeente deelt zandzakken uit om gebouwen te beschermen. Bezoekers en inwoners die noodopvang zoeken, kunnen zich melden bij het gemeentehuis (Geneindestraat 4 in Valkenburg).

Op de beelden hieronder is te zien hoe een auto door de overstroomde straten wordt gesleurd in Valkenburg, maar ook dat het water op veel meer plekken in de omgeving voor grote overlast zorgt.

Tientallen storingen

Netbeheerder Enexis kampte donderdagmiddag met tientallen storingen van de stroom- en gasvoorziening, tegen 22.00 uur in de avond waren dat er nog twaalf. ‘De stroomstoringen in Valkenburg kunnen enkele dagen gaan duren,’ aldus de Veiligheidsregio. ‘Woont u in Valkenburg en bent u getroffen door de stroomstoring? Dan adviseren wij u dringend uw woning te verlaten. Draai het gas en de hoofdschakelaar uit en probeer onderdak te vinden bij vrienden, kennissen of familie.’

Ook Noord-Brabant heeft te maken met flinke regenval, maar de situatie lijkt er niet zo nijpend te zijn als in Limburg. Even ten zuiden in Vlaams-Brabant spreken burgemeesters juist van een ‘rampzalige situatie’. Ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft te maken met ernstige problemen.