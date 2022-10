Ondermijning via amateursport: maatregelen liggen klaar

Criminele inmenging in de amateursport komt geregeld voor, maar krijgt weinig tegengas. Een recente studie zet de vaak nog onbenutte maatregelen op een rij.

Landelijk onderzoek in 2020 wees al uit dat één op de acht amateursportverenigingen recent te maken had met signalen van criminele inmenging. ‘Niet alleen in het amateurvoetbal, maar ook in andere sporten, zoals ijshockey, paardensport, tennis, vechtsport, handbal, boksen, honkbal, basketbal, badminton en golf. Bij opsporingsdiensten liepen zaken in de schietsport, bridge, watersport, cricket, korfbal en volleybal.’

Dat schrijven het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Mulier Instituut voor sociaalwetenschappelijk sportonderzoek in een analyse van eerdere onderzoeken. Hierbij is geput uit een twintig bestaande studies.

Financieel zwaar weer

Sportclubs en criminelen kunnen diverse redenen hebben om de handen ineen te slaan. Bij de clubs kan dat bijvoorbeeld geldgebrek zijn. ‘Clubs die financieel in zwaar weer verkeren zijn eerder geneigd om in zee te gaan met een sponsor die alleen contant wil betalen,’ zo vermeldt het rapport

Criminelen gebruiken de clubs op hun beurt als ontmoetingsplaats en voor zaken zoals witwassen, rekrutering, opslag van drugs en matchfixing. Signalen van dit soort activiteiten zijn onder meer verdachte types die op de club rondhangen, bedreigingen richting het bestuur, vrijwilligers of leden, en sponsors die anoniem willen blijven.

Angst imagoschade

De meldingsbereidheid van criminele inmenging zou laag zijn. ‘Dit komt vooral door de angst van verenigingen dat zij de controle verliezen of imagoschade lijden.’ De analyse noemt tientallen maatregelen die betrokken partijen desondanks kunnen nemen.

Zo kan de gemeente informeren en druk uitoefenen om te zorgen dat een bestuur maatregelen treft. Deels gaat het om ‘zachte’ actie, zoals het beëindigen van reclame voor de club via de gemeente. Ook kan de gemeente huurcontracten of gunstige voorwaarden bij de huur van faciliteiten opzeggen.

Een stap verder gaat sluiting. ‘Bij vondsten van drugs, wapens, verboden middelen en herhaaldelijke criminele activiteiten vanuit de club, kan de gemeente ervoor kiezen de vereniging en de velden te sluiten. Dit kunnen veel gemeenten doen op basis van APV, de Gemeentewet of de Opiumwet.’

Geen actief beleid

Volgens de onderzoekers worden de methoden slechts marginal benut momenteel. ‘Veel partijen voeren nog geen actief beleid om criminele inmenging te voorkomen.’ Het CCV en het Mulier Instituut willen in gesprek met de praktijk om hierin verandering te brengen.