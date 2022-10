‘Burgemeester moet geen crimefighter worden’

CDA-Kamerlid Inge van Dijk wil voorkomen dat burgemeesters zich steeds meer tot ‘crimefighters’ ontwikkelen, zei ze in een debat over hun rol en taken. ‘Je wilt niet dat een burgemeester een officier van justitie wordt,’ vindt ook minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken.

Het burgemeesterschap is ‘echt een hele zware functie’, die de laatste jaren veeleisender is geworden, aldus Bruins Slot in het debat over de positie van de burgemeester. Als het gaat om handhaving van de openbare orde, zoals bij wapenvondsten, wordt verwacht dat de burgemeester in actie komt. D66 stelt dat niet criminaliteitsbestrijding een kerntaak van burgemeesters is, maar de handhaving van openbare orde en veiligheid, zei Kamerlid Hind Dekker-Abdulaziz.

Onacceptabel

Burgemeesters kunnen nu, op basis van hun bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid, woningen sluiten, cameratoezicht instellen of gebiedsverboden opleggen. Daardoor komen zij steeds meer in beeld, ook bij de aanpak van ondermijning, zei Bruins Slot. ‘Dat gaat ook gepaard met een toename van intimidatie en bedreigingen. Dat mogen ze nooit normaal gaan vinden. Het is onacceptabel dat het gebeurt.’

Takenpakket aanpassen

Het takenpakket van de burgemeesters moet worden aangepast, zei de bewindsvrouw, al is nog niet duidelijk welke taken erbij of er juist vanaf moeten. Vóór het einde van dit jaar wil Bruins Slot met een voorstel hiertoe komen. Ze wil daarbij een heldere scheiding aanbrengen, met een betere balans, tussen de taken van burgemeesters op het terrein van bestuursrecht en strafrecht.

Aanstellingswijze

Bruins Slot wil de aanstellingswijze van burgemeesters niet veranderen, zei ze in het debat, waar een onderzoek naar de rol en toekomstbestendigheid van burgemeesters op tafel lag. Daarin stellen onderzoekers van universiteiten dat het burgemeestersambt is gepolitiseerd en dat aanpassingen nodig zijn. Niet de burgemeester moet raadsvergaderingen voorzitten, maar een raadslid, is een van de aanbevelingen. Ook zouden inwoners de burgemeester rechtstreeks moeten kiezen. Internationale waarnemers benadrukten onlangs hetzelfde.

De minister voelt voor beide voorstellen niets. Uit ander onderzoek blijkt dat 70 procent van de Nederlanders tevreden is over de ‘herkenbare’ burgemeester. Mede daarom wil Bruins Slot bij de bestaande manier van benoemen blijven. Dat wil ook de VVD. D66 en PVV zijn daarentegen voor een gekozen burgemeester. Bruins Slot vindt verder dat de burgemeester, als persoon die boven de partijen staat, de raadsvergaderingen moet blijven voorzitten.