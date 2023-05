Eindhoven wil vuurwerkverbod opnemen in APV

Het college van Eindhoven wil tijdens de komende jaarwisseling een centrale vuurwerk- en lichtshow organiseren. Dit als alternatief voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Het voorstel is om in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een verbod op het afsteken van vuurwerk door inwoners op te nemen. De gemeenteraad neemt in juni een definitief besluit.

‘Een verbod op het afsteken van vuurwerk is een belangrijke stap als het gaat om verminderen van schade, hinder en overlast voor mens, dier en milieu,’ aldus het gemeentebestuur. De Eindhovense raad gaf eerder al aan te willen toewerken naar een vuurwerkvrije viering van de jaarwisseling.

Handhaving

Handhaving van een verbod op het afsteken van vuurwerk is volgens de gemeente nauwelijks mogelijk. ‘Een vuurwerkvrij Eindhoven vergt een cultuurverandering. Dat duurt een aantal jaren.’ Er worden tijdens en in aanloop naar de jaarwisseling extra toezichthouders ingezet en activiteiten voor jongeren georganiseerd. ‘Vooral gericht op preventief toezicht in de openbare ruimte en niet op handhaving van het verbod.’

Landelijk verbod

Hoe de jaarwisseling van 2024-2025 en verder er uit gaat zien, hangt af van het verloop dit jaar. Het college geeft aan zich intussen via de lobby van het Veiligheidsberaad én de VNG in te blijven spannen voor een landelijk vuurwerkverbod. Daarmee moet ook de verkoop van consumentenvuurwerk verboden worden.