VOG politiegegevens verplicht voor alle boa’s

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos is vrijdag vrijgesproken in de corruptiezaak waarin hij verdachte was. Ook ex-wethouder Rachid Guernaoui is door de rechtbank Rotterdam vrijgesproken. De Mos viel zijn – allen van ambtelijke omkoping vrijgesproken – medeverdachten huilend in de armen direct na de uitspraak. Op de publieke tribune werd luid geklapt, gejoeld en... lees verder