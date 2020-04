Alle gebouwen geheel rookvrij, behalve de coffeeshop

Gemeentehuizen en andere (semi)overheidsgebouwen moeten uiterlijk op 1 juli 2021 afscheid nemen van rookruimtes, die nu nog zijn toegestaan. Het bedrijfsleven volgt een half jaar later, begin 2022. Voor coffeeshops geldt een uitzondering: het roken van pure wiet of hasj valt niet onder de Tabakswet en blijft daarom toegestaan.

De maatregelen waren grotendeels al aangekondigd eind vorig jaar. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid heeft de plannen nader uitgewerkt in een conceptbesluit dat woensdag is aangeboden voor internetconsultatie. ‘Om de normalisering van roken verder aan te pakken hecht de regering aan zoveel mogelijk gelijktijdig sluiten van de rookruimtes in verschillende sectoren,’ schrijft hij in de toelichting.

Besluit naar voren gehaald

Aanvankelijk zou het tot 2022 duren vooraleer de laatste rookruimtes verdwijnen uit overheidsgebouwen. Het kabinet haalde dit naar voren vanwege de uitspraak vorig jaar van de Hoge Raad, die rookruimtes in horeca aan banden legde met het oog op de bescherming van personeel tegen tabaksrook. De al bestaande plannen hiertoe werden daarop naar voren gehaald.

‘Ook het feit dat vele organisaties vergevorderd zijn in hun voorbereidingen om rookruimtes te sluiten geeft de regering het vertrouwen dat eerdere sluiting haalbaar is,’ aldus Blokhuis. ‘Ten slotte is de regering van oordeel dat de overheid hierin het juiste voorbeeld moet geven, ook richting het bedrijfsleven.’ Ondernemersorganisatie VNO-NCW toonde zich eerder opgelucht dat de horeca tot 1 april van dit jaar kreeg voor de handhaving zou starten.

Uitzondering pure wiet

Bij de categorie horeca gaat het onder andere om cafés, discotheken, poppodia, bioscopen, casino’s, concertzalen, theaters en coffeeshops. Die laatste zag de bui al hangen, net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die bij het kabinet zorgen uitte. Een verbod om binnen hasj en wiet te roken, zou ‘leiden tot gebruik van softdrugs in het openbaar en een negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel’.

Het kabinet maakt voor coffeeshops echter een uitzondering, zo wordt bevestigd in het conceptbesluit. Joints vermengd met tabak mogen straks echt niet meer binnen, maar het roken van pure wiet of hasj blijft wel gewoon mogelijk. ‘Cannabis- of andere kruidenrookproducten die niet vermengd zijn met tabak vallen niet onder het rookverbod en mogen dus nog steeds in de rookruimtes in coffeeshops worden gerookt.’