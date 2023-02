Donaties na aardbevingen stijgen tot ruim 5 miljoen euro

Het bedrag dat Nederlandse gemeenten geven voor noodhulp na de aardbevingen in Turkije en Syrië is vrijdag opgelopen tot meer dan 5 miljoen euro. De meeste gemeenten maken het geld over op Giro555.

Ongeveer vijftig gemeenten hebben tot op heden toegezegd dat ze per inwoner 1 euro doneren. De teller stond aan het begin van de vrijdagavond op ongeveer 5,25 miljoen euro.

Verschillende steden in Nederland hebben aangekondigd 1 euro per inwoner te zullen doneren voor hulp aan Turkije en Syrië. Bergen op Zoom sluit zich daar bij aan en gaat € 67.900 overmaken aan giro 555. https://t.co/SKwtQG3bJs pic.twitter.com/GjD1AkRBRz — Gem. Bergen op Zoom (@Gemeente_BoZ) February 9, 2023

Steden

Onder de gevende gemeenten zijn Amsterdam (905.000 euro), Rotterdam (664.000 euro) en Utrecht (362.000 euro). Daar zijn vrijdag grote steden als Eindhoven (244.000 euro) en Tilburg (227.874 euro) bij gekomen. Ook steden als Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Amersfoort, Zwolle, Alphen aan den Rijn, Dordrecht, Venlo en Deventer geven 100.000 euro of meer.

De gemeente Leiden zal snel € 127.000 storten op Giro 555 als bijdrage aan noodhulp in Turkije/Syrië. Het bedrag is nagenoeg gelijk aan € 1 per inwoner. Kun je geld missen? Doe je donatie via Giro 555. Óf sluit aan bij hulpacties in onze stad. pic.twitter.com/6HodfXJJGe — Gemeente Leiden (@GemeenteLeiden) February 10, 2023

2 euro per inwoner

Zutphen doneert 2 euro per inwoner. Twee mensen uit de Gelderse plaats zijn door de aardbevingen om het leven gekomen, en een derde Zutphenaar wordt nog vermist. Ze waren in de Turkse stad Antakya. Het geld, in totaal 100.000 euro, is bestemd voor die stad, ‘de plek waar Zutphen zich nu zo verbonden mee voelt’.

Den Haag niet

Den Haag, de derde stad van het land, sluit zich niet aan bij het initiatief. ‘Dat was een lastig besluit, maar we kunnen als college het geld dat we hebben maar één keer besteden. Dat geld is niet van ons, maar van de inwoners van Den Haag,’ aldus de gemeente. ‘Natuurlijk zullen we de verschillende initiatieven in de stad ondersteunen als dat nodig is. Het college leeft enorm mee met iedereen in het getroffen gebied en alle inwoners van Den Haag die vrezen voor vrienden en familie in Syrië of Turkije.’