Hertellingen van stemmen door mogelijke fouten

Foto: #ElkeStemTelt

In meerdere gemeenten moeten stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen opnieuw worden geteld. Er zitten mogelijk fouten in de tellingen, en die moeten worden opgehelderd voordat de einduitslag wordt vastgesteld.

Den Bosch telt woensdag de stemmen opnieuw voor de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week. Tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau ‘vinden enkele hertellingen plaats en worden enkele meldingen van kiezers onderzocht,’ aldus de gemeente. Het is niet bekend om wat voor meldingen het gaat.

Hertellingen

In Zoetermeer worden de stemmen ook opnieuw gecontroleerd. Er is wat onduidelijkheid over het aantal toegelaten kiezers op twee stembureaus, aldus de gemeente. In Katwijk is op één stembureau één stem te veel geteld en daarom worden alle stemmen van dat bureau opnieuw geteld. Ook in Capelle aan den IJssel en Zeewolde zijn hertellingen.

In Voorschoten worden de stemmen van buurthuis Boschbloem opnieuw geteld. Daar zijn vorige week 995 kiezers geregistreerd en vervolgens werden er 994 stemmen geteld. In de Limburgse gemeente Meerssen is ook een hertelling. Bij een stembureau in basisschool De Triangel in het dorp Ulestraten waren 879 kiezers, maar er zijn 878 stemmen geteld.

Geen duidelijke uitleg

Dinsdag is er onder meer een hertelling geweest in de gemeente Edam-Volendam. Daar gaat het om in totaal acht stemmen bij twee stembureaus waarvoor geen duidelijke uitleg is. In de kantine van voetbalclub Kwadijk zijn zes stemmen meer geteld dan er kiezers zijn langsgekomen. Bij een stembureau in Edam waren er juist twee stemmen minder geteld dan er kiezers waren.

In Almere en Putten zijn ook hertellingen geweest, maar de uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Ook in Ede, Heerenveen, Halderberge, Oost Gelre en Olst-Wijhe is besloten tot hertellingen.