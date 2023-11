Inclusief taalgebruik in tijden van spanningen

Het doet er toe welke woorden je kiest in de communicatie over politiek gevoelige kwesties, zoals de impact van de oorlog tussen Hamas en Israël op onze samenleving. Dat schrijft kennisorganisatie Movisie, die verschillende tips geeft voor inclusief communiceren & taalgebruik.

Gemeenten moeten volgens Movisie soms zoeken naar de juiste woorden, als het gaat over de impact die de huidige situatie in Palestina en Israël heeft op de Nederlandse samenleving. Woorden kunnen – onbedoeld – een politieke lading hebben en worden gekoppeld aan een bepaald standpunt, terwijl juist neutraliteit wordt nagestreefd.

‘Een woord dat voor de een neutraal lijkt, is dat voor een ander niet,’ zo schrijft Movisie. Volgens de organisatie is het belangrijk om je hiervan bewust te zijn, wanneer je over dit onderwerp communiceert. Niet zorgvuldig gekozen woorden kunnen in dit soort situaties op verschillende manieren door mensen worden opgevat.

Inclusieve communicatie

De organisatie heeft een themadossier opgesteld over de impact van de situatie in het Midden-Oosten. Hierin staat onder andere beschreven hoe je spanningen vermindert in tijden van polarisatie. De nieuwste uitgave in het dossier is een artikel met tips over inclusieve communicatie en taalgebruik.

Inclusief communiceren betekent volgens Movisie vooral dat je bewust stilstaat bij de waarde die woorden hebben. En dat je een zorgvuldige keuze maakt bij het gebruik van bepaalde taal. Doe je dit niet, dan kunnen mensen het gevoel krijgen dat communicatie vanuit de overheid niet op hen is gericht of hen in een negatief daglicht zet. Dat kan bijdragen aan gevoelens van uitsluiting en versterking van bestaande polarisatie.

Bewust woordgebruik

Daarnaast is het goed je als organisatie te verdiepen in de taal en de woorden die worden gebruikt door verschillende mensen, groepen en gemeenschappen. Ook moet je je ervan bewust zijn dat het innemen van een bepaalde positie of zekere aannames kunnen doorklinken in een woordkeuze. Benadruk in een gesprek dat iedereen over zijn eigen woorden gaat. Sta daarbij open voor de reactie van de ander op jouw woordkeuze. En luister naar hun ervaring en leg uit waarom je voor bepaalde woorden kiest.

Woordenlijst

Verder heeft de organisatie een woordenlijst opgesteld. Er worden verschillende woorden uitgelicht die nu veel gebruikt worden, zoals oorlog en conflict, met daarbij een toelichting over veelvoorkomende perspectieven. De achtergrond van bepaalde woordkeuzes kunnen net als bepaalde gevoeligheden rondom verschillende perspectieven een rol spelen.