Marktregels onder vuur: ‘zinloze verplichtingen, hoge lasten’

Het kabinet wil ‘concurrentie’ van gemeenten met het bedrijfsleven verder aanpakken. Maar lokale overheden vrezen onzinnige regels door de bestrijding van een ‘niet bestaand probleem.’ De VNG maakt dit duidelijk in een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten waren al tegen de Wet markt en overheid, die in 2011 gedragsregels invoerde voor economische activiteiten van de publieke sector. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betwist de noodzaak nog onverkort.

‘Zwartboek’ en ‘signalen’

Ditmaal trekt de VNG de voorgestelde permanente status voor de wet, inclusief aanscherping, in twijfel. ‘Op basis van een zwartboek dat niet openbaar is en ‘signalen vanuit het bedrijfsleven’ over een gemeentelijke camperplaats, jachthaven, volkstuin of sportveld, wordt een wet opgetuigd die voor gemeenten niet proportioneel is.’

Het concurrentieprobleem zou vooral rondspoken in de hoofden van Haagse beleidsmakers. ‘Helaas is er geen onderzoek gedaan naar het probleem en ontbreekt de onderbouwing. En daarmee is de wet een oplossing voor een niet bestaand probleem bij gemeenten, opgesteld in een tijdsgeest waarin werd geloofd dat de markt alles beter en goedkoper kan.’

Gemeenten hopen dat de Kamer het wetsvoorstel wegstemt of ten minste weer afzwakt. Zo moeten sportvoorzieningen eruit: ‘Gemeenten willen niet elke vijf jaar zinloos verplicht worden uitgebreid te motiveren waarom zij sportvelden en zwembaden exploiteren.’ En nieuwe motiveringsplichten voor marktactiviteiten mogen geen belemmering zijn voor maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie.

Kabinet: gelijk speelveld

De wet moest al een paar keer worden verlengd, anders zou deze vervallen door een ‘horizonbepaling’. Op 1 juli 2023 is dat weer het geval als het kabinet voor die tijd geen actie onderneemt. Het wetsvoorstel schrapt de horizonbepaling echter voorgoed, zodat de regels straks voor onbepaalde tijd gelden.

‘Er is onverminderd aanleiding om het gelijke speelveld tussen ondernemers en bestuursorganen te borgen,’ aldus de toelichting. ‘Zonder deze gedragsregels ontstaat er een kans dat ongelijke concurrentie tussen bestuursorganen en ondernemers verder zal toenemen. Dit is onwenselijk.’

Donderdag houdt de Kamer een rondetafelgesprek over de Wet markt en overheid, maar daar is de VNG niet voor gevraagd, vandaar de brief. ‘Omdat er geen vertegenwoordigers van gemeenten zijn uitgenodigd willen we u schriftelijk informeren over het gemeentelijk standpunt.’