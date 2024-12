Nieuwe wetten en wijzigingen per 1 januari 2025

Wat verandert er per 1 januari 2025 qua wetten, regels en bedragen voor gemeenten? Ditmaal zijn er geen grote veranderingen zoals vorig jaar met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De belangrijkste wetswijziging voor gemeenten gaat over het compenseren van inwoners met de zogeheten alleenverdienersproblematiek.

Naar schatting komen tussen de 6.000 en 10.000 huishoudens in de problemen doordat toeslagen en regelingen met elkaar botsen. Ook bekend als de ‘eenverdienersproblematiek’. Het gaat om stellen waarbij één persoon een UWV-uitkering heeft en de partner nauwelijks tot geen inkomen. Hierdoor komen zij onder het bestaansminimum. In 2023 en 2024 konden gemeenten huishoudens die geraakt werden door de alleenverdienersproblematiek, compenseren via de individuele bijzondere bijstand.

Vaste compensatie alleenverdieners

In 2025, 2026 en 2027 krijgen gemeenten de bevoegdheid om een vaste tegemoetkoming te verstrekken aan deze alleenverdienende huishoudens. De Participatiewet wordt hiervoor gewijzigd. De wetswijziging is op 10 december door de Eerste Kamer goedgekeurd en gaat op 1 januari 2025 in.

Alleenverdieners ontvangen een vast bedrag per jaar dat voor iedereen gelijk is, in 2025 is dat 1000 euro, aldus het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ‘De hoogte van de tegemoetkoming is zo bepaald dat deze naar verwachting toereikend zal zijn voor meer dan 95 procent van de geraakte huishoudens. Huishoudens met een groter tekort kunnen terecht bij de gemeente voor aanvullende bijzondere bijstand.’ De hoogte wordt voor ieder jaar dat de regeling loopt apart vastgesteld.

Uitvoering

Gemeenten keren de tegemoetkoming automatisch uit, op basis van een lijst van de Belastingdienst. Huishoudens die wel te maken hebben met deze problematiek, maar niet benaderd worden kunnen zelf een aanvraag indienen bij hun gemeente. De VNG heeft een speciale pagina met veelgestelde vragen van gemeenten over de uitvoering van de alleenverdienersproblematiek.

Staatssecretaris Nobel ‘wil nog een keer benadrukken’ dat de inwoners die het bedrag krijgen, dit niet terug hoeven te betalen. Ook heeft het geen invloed op de hoogte van toeslagen en een eventuele bijstandsuitkering.

Een structurele oplossing voor de problematiek moet in 2028 komen. Het kabinet wil het recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting (AHK) vanaf dan weer uitbreiden.

TAM Omgevingswet verlengd

Omdat de doorontwikkeling van de plansoftware voor de Omgevingswet stilstaat, kunnen gemeenten niet verder met het publiceren en wijzigen van omgevingsplannen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het gevolg is dat gemeenten de ICT onder de Omgevingswet massaal proberen te ontwijken door zoveel mogelijk terug te vallen op de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM) die eerder zijn ingesteld.

Een aantal tijdelijke alternatieve maatregelen wordt daarom in 2025 verlengd. Dit zijn de 3 TAM op basis van dienstverlening. De TAM Instellen behandeldienst en TAM Instellen conceptverzoek zijn beschikbaar tot 1 februari 2025. De TAM Gerelateerde verzoeken loopt uiterlijk 1 jaar langer, tot 1 januari 2026.

Volgens het programma Aan de slag met de Omgevingswet is het een tegemoetkoming aan de dringende behoefte van overheden aan operationele informatie en ondersteuning bij vergunningaanvragen. ‘Gemeenten kunnen zo effectief en efficiënt blijven werken in het kader van de Omgevingswet. In het extra jaar wordt een structurele oplossing ontwikkeld en geïmplementeerd.’

Handhaven Wet betaalbare huur

Onder de Wet betaalbare huur krijgen gemeenten meer bevoegdheden om op te treden tegen huurprijzen die hoger liggen dan het puntenstelsel voor huurwoningen toelaat. Ze kunnen ingrijpen na meldingen van huurders, maar mogen ook op eigen initiatief handhaven. Die taken komen er op 1 januari bij.

Bedragen