150 miljoen extra voor inkomstenderving gemeenten

Het kabinet reserveert 150 miljoen euro extra om inkomstenderving bij gemeenten door de coronacrisis op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde 100 miljoen. Wel onder voorbehoud, eerst moet nog worden berekend of het bedrag echt nodig is, zo niet dan gaat het geld weer terug naar de schatkist.

Dat schrijft het kabinet in een Kamerbrief over aanvullingen op het derde steun- en herstelpakket in coronatijd. ‘Naar aanleiding van de nieuwe coronamaatregelen is er in het bijzonder aandacht voor de extra kosten bij gemeenten op het gebied van sport en cultuur.’

Reservering van 250 miljoen

Eind augustus werd bekend dat naast de coronacompensatie van ongeveer 1,5 miljard euro voor lokale overheden, er nog 100 miljoen euro was gereserveerd om later dit jaar te verdelen. Maar de verwachting is dat de inkomstenderving van gemeenten verder zal oplopen dan dat. ‘Hoewel dit met veel onzekerheid is omgeven wordt de reservering hiervoor verhoogd met 150 miljoen tot in totaal 250 miljoen’.

Zodra meer bekend is over de daadwerkelijke inkomstenderving per gemeente, wordt de uitkering van het bedrag verder uitgewerkt. ‘Mocht dit bedrag alsnog niet nodig blijken dan vloeien deze middelen weer terug naar de schatkist,’ aldus het kabinet.

Aanvulling steunpakket

De maatregelen die het kabinet vandaag aankondigt zijn een aanvulling op het derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werken. Er komt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen, zoals in de horeca en evenementen. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.