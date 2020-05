Advisering over lokaal crisisbeleid gaat op de schop

Het kabinet laat zich de komende tijd breder adviseren over de aanpak van de coronacrisis in gemeenten. Voor de langere termijn werken lokale overheden hieraan in VNG-verband. Op initiatief van burgemeester Halsema van Amsterdam zijn daarnaast al deskundigen aangehaakt.

Dit blijkt uit een kabinetsbrief over de laatste stand van zaken in de COVID-19 uitbraak. ‘Het kabinet onderhoudt al gedurende deze hele crisis intensieve contacten met het lokaal bestuur,’ schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid. ‘Dat liep in de eerste plaats via het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s wekelijks overleg hebben met de minister van Justitie en Veiligheid en de NCTV over het verloop van de crisis en de te nemen maatregelen.’

Bredere lokale advisering

Hoewel het kabinet de noodverordeningen zou willen vervangen door wetgeving, maakt de laatste brief daarvan nog geen melding. Dit betekent dat de rol van de veiligheidsregio’s als eerstverantwoordelijke voor de verordeningen voorlopig niet lijkt uitgespeeld. Maar het kabinet verwelkomt bredere advisering, zoals het initiatief van Halsema om ‘enkele vertegenwoordigers uit het lokaal bestuur en sociale wetenschappen bijeen te brengen’.

Sociale stabiliteit

Deze adviesgroep zal het kabinet bijstaan voor beleid op de korte termijn, waarin gemeenten een prominente rol spelen. De advisering betreft ‘noodzakelijke maatregelen gericht op de sociale omstandigheden van burgers en de sociale stabiliteit in gemeenten als gevolg van de coronacrisis’. De ministers van Justitie en Sociale Zaken schuiven daarbij aan. ‘Ondertussen zijn de gezamenlijke gemeenten in VNG-verband bezig hun adviesrol verder uit te werken voor de langere termijn.’

Onderzoeksraad in actie

Het gevoerde beleid tot nu toe wordt onder de loep genomen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), zo werd vanochtend bekend. Daarin lijkt ook de rol van de veiligheidsregio’s op tafel te liggen. ‘De Onderzoeksraad zal zich in zijn onderzoek niet slechts richten op de crisisaanpak van het kabinet, maar ook de rol van andere betrokkenen in ogenschouw nemen,’ schrijft OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem in een toezegging aan het kabinet (pdf).

‘Vast onderdeel’

Het kabinet heeft zelf de OVV gevraagd onderzoek te doen. De Jonge licht dat als volgt toe: ‘Hoewel vorderingen worden gemaakt in de aanpak is het eind van de coronacrisis nog niet in zicht. Toch lijkt het kabinet het verstandig nu alvast na te denken over de toekomstige afbouw en nazorg van deze crisis. Een vast onderdeel van die fase is een onafhankelijke evaluatie van de crisisaanpak.’