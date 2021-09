Verschillende gemeenten bedanken en eren inwoners voor hun inzet tijdens de coronapandemie. Met lokale kunst als ode of bijvoorbeeld met een gratis bioscoopbezoek.

Na een intensief coronajaar spreken veel gemeenten waardering uit naar hun inwoners. Die waardering betreft hun inzet tijdens de pandemie en hun betekenis voor andere mensen. Gemeente.nu gaat hier in op drie bijzondere initiatieven.

Speciaal speldje als blijk van waardering

In gemeente Velsen is aandacht voor mensen die elkaar helpen, steunen en naar elkaar omkijken. Inwoners kunnen een speldje aanvragen voor een medebewoner, die voor hen het verschil maakt in coronatijd. ‘Iedereen kan iemand voordragen,’ zo laat de gemeente weten. ‘En niet alleen de IC-arts of de gedreven leraar komt in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook uw eigen zus die boodschappen haalt of de buurman die voor u kookt. Of oma die helpt bij het huiswerk.’

Het is geen gewone opsteker, maar een ‘rots in de branding-speld,’ aldus de gemeente. ‘De omhelzing die we allemaal zo missen, hebben we in het speldje gestopt.’ Wie iemand een speldje wil laten sturen, kan dit op de site van de gemeente laten weten. De gemeente verstuurt het speldje in een bijpassend doosje met daarbij een kaart en een boodschap van de verzender.



Lokale kunst als ode

In Terneuzen hangen deze zomer twaalf banieren met striphelden op de plaatselijke markt. De banieren zijn bedoeld als een ode aan iedereen die tijdens de coronapandemie iets heeft betekend voor een ander. Hiervoor zijn negen lokale kunstenaars (professionele striptekenaars en jong talent) aan de slag gegaan. Zij tekenden tijdens een striptekenmarathon hun held van het afgelopen coronajaar. De keuze voor striptekenkunst ligt voor de hand, aldus de gemeente. ‘Nergens staat het thema helden zo centraal als in de striptekenkunst. Striptekeningen spelen in op de verbeelding van het gedrag van helden en spreken zowel kinderen als volwassenen aan.’

En er zijn nog veel meer vlaggen in Terneuzen te vinden. Inmiddels hangen er ook lange linten met Tibetaanse vlaggetjes, waar inwoners een tekst of tekening op maakten. De gemeente nam samen met het lokale culturele instituut Toonbeeld hiervoor het initiatief. Ook deze vlaggen zijn bedoeld om de lokale coronahelden te eren.

Gratis naar film of theater

De gemeente Amstelveen zet medewerkers van verschillende Amstelveense en Amsterdamse zorginstellingen in het zonnetje. Zij krijgen een gratis filmvoorstelling aangeboden door het Amstelveense college in samenwerking met het Amsterdamse Bostheater. Volgens hen verdient het zorgpersoneel iets extra’s vanwege hun tomeloze inzet tijdens de coronacrisis. De geste komt voort uit de vraag van het college aan de culturele instellingen die extra steun ontvingen uit het corona ondersteuningsfonds, om een tegenprestatie te leveren. En zo medewerkers met cruciale beroepen een hart onder de riem te steken.

‘Op deze manier wil de gemeente iets teruggeven aan de mensen die voor ons hebben klaargestaan in deze moeilijke tijd,’ aldus wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). ‘Als gemeente hebben we financieel garant gestaan voor het Amsterdamse Bostheater, zodat dit overeind zouden blijven tijdens de coronacrisis. Het is prachtig dat het theater iets terug kan doen door twee keer een gratis voorstelling te geven.’

Verder ontvangen verschillende zorgmedewerkers van Amstelveense en Amsterdamse zorginstellingen een uitnodiging voor de film Les Petits Mouchoirs. De film is op een groot scherm te zien in het openluchttheater. Er zijn nu 750 vrijkaarten beschikbaar, maar ‘bij groot succes komt er een vervolg’.

In Groningen is het niet de gemeente die de inwoners bedankt, maar een lokaal theater dat de gemeente en de inwoners van de stad wil bedanken. Het Grand Theatre biedt alle inwoners de mogelijkheid om gratis een voorstelling in het theater te bezoeken. De actie is een wederdienst voor de stad Groningen. Het theater heeft het afgelopen anderhalf jaar veel steun gekregen, moreel en financieel, van de gemeente en van inwoners. Door alle inwoners de kans te geven om naar een voorstelling te gaan, kan het theater iets terugdoen.

Van herdenkingsbos tot digitale tentoonstelling

Maar er zijn nog meer van dergelijke initiatieven in het land. Een herdenkingsbos als blijvende herinnering, een bedankje aan stille helden of een digitale tentoonstelling met ervaringen van inwoners. Allemaal voorbeelden van gemeentelijke initiatieven die handen en voeten geven aan de impact van de coronapandemie.