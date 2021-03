Arnhem stemt ook over omstreden afvalbeleid

Arnhemmers kunnen deze week niet alleen stemmen voor de Tweede Kamer, ze mogen ook laten weten wat ze vinden van het afvalbeleid in de stad. Er vindt een raadgevend referendum plaats over de afvalkwestie, die lokaal veel stof doet opwaaien.

Arnhem voerde vorig jaar na veel debatten en enkele rechtszaken een diftar-systeem in, waarbij huishoudens afrekenen op basis van de hoeveelheid afval die ze aanbieden. ‘De vervuiler betaalt’ is de gedachte hierbij, maar het systeem kampt in heel Nederland met een grillig draagvlak onder bewoners.

In de praktijk zijn er meerdere varianten van diftar. Zo moeten Arnhemmers afvalzakken met een inhoud van 30 liter kopen en die weggooien in ondergrondse containers, die alleen met een adresgebonden pasje open gaan. Zo wordt bijgehouden hoeveel zakken iemand stort. Hoe meer zakken, hoe hoger de kosten.

Vuilniszakken gedumpt

Tot ergernis van een meerderheid van de raad stapelden de volle zakken zich op rondom de containers: dat scheelt namelijk in de portemonnee. Ook werden volle vuilniszakken in buurgemeenten gedumpt. Nu mogen de Arnhemmers zelf zeggen of ze dit systeem willen houden of naar de prullenmand verwijzen.

Omgerekend naar een heel jaar vloog het aanbod van niet-herbruikbaar afval per inwoner door diftar terug van 202 naar 124 kilo. Wel nam de vervuiling toe bij het ingezamelde PMD (plastic, metalen en drankpakken). Hiervoor gecorrigeerd kwam de hoeveelheid restafval per inwoner op 143 kilo. Of deze resultaten zwaarder wegen dan de ergernissen, zal maandag blijken bij het bekendmaken van de referendumuitslag.

Zakken van 60 liter

De gemeenteraad besluit vervolgens formeel wat er gaat gebeuren, maar een meerderheid volgt bij die afweging de uitslag. Als diftar wordt weggestemd, gaat iedereen weer dezelfde afvalstoffenheffing betalen. In dat geval gaan tevens de containers weer open en kunnen de inwoners er gewone huisvuilzakken van 60 liter in kwijt.