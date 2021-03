Sturen op minder restafval mislukt door bijvangst

Het VANG-programma voor afvalscheiding leidde tot veel vervuiling in gescheiden ‘grondstoffen’ als PMD en gft. Afvalverwerkers eisen daarom scherpere kwaliteitsnormen en recyclingdoelen voor gemeenten. Of die er gaan komen, is onduidelijk.

Het programma Van Afval naar Grondstof (VANG) van de rijksoverheid liep vorig jaar af. Doel van VANG was het terugdringen van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per persoon per jaar in 2020. De teller staat nu op gemiddeld 119 kilo (bij de start van VANG in 2014 was dat nog 200 kilo).

Dat lijkt een prima resultaat, maar de winst wordt vooral in landelijke gemeenten geboekt. In de grote steden is het doel nog ver uit zicht met nog een berg restafval van ruim 220 kilo per inwoner. Reden voor onder meer Amsterdam en Utrecht om over te stappen op nascheiding.

Steeds meer vervuild

De keerzijde van VANG is dat gescheiden ingezamelde stromen steeds meer vervuild zijn. Zo is de kwaliteit van brongescheiden gft de afgelopen jaren enorm verslechterd door de toenemende bijvangst van vooral glas en plastic. Ook gemeenten die goed scoren op VANG, leveren partijen gft af die tot 40 procent of meer zijn vervuild, zeggen de afvalverwerkers.

De kwaliteit van het gescheiden PMD (plastic, metaal en drankpakken) holt eveneens achteruit. Verwerkers keuren partijen PMD af, die vaak voor de helft zijn verontreinigd met restafval (de norm is 15 procent). De vervuiling zit in en om de PMD heen, dus een eventuele voorsortering heeft geen zin, aldus de sector.

Recycling onmogelijk

De kritiek zwelt aan dat het rijksbeleid is doorgeschoten. Nu de vermeende grondstoffen voor de circulaire economie van steeds slechtere kwaliteit zijn is recyclen is een onmogelijke klus. Volgens CBS-statistieken is er nog 2,8 miljoen ton fijn restafval in ons land. De inschatting van de afvalsector is dat er eigenlijk anderhalf miljoen ton méér restafval is. De ongeregistreerde berg is terechtgekomen in de gescheiden deelstromen.

Gemeenten moeten aan een betere kwaliteit werken en zich meer inspannen om inwoners goed voor te lichten. Zo gebruikt maar een handvol gemeenten de door de afvalsector opgestelde wel/niet-lijsten voor de gft-bak. Bij het Rijk dringt de sector aan op een landelijke kwaliteitsnorm voor gft (maximaal 2 procent vervuiling). In plaats van reductiedoelen moeten er in een volgend VANG-programma recyclingdoelen voor de gescheiden afvalstromen komen voor gemeenten.

Werken aan verbetering

Projectleider Marijn Teernstra van Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor de uitvoering van VANG, stelt dat veel gemeenten fanatiek met afval scheiden aan de slag zijn gegaan. ‘Maar de kwaliteit is zeker in het geding. We werken al een paar jaar aan verbetering en per keten proberen we zo goed mogelijk te communiceren,’ licht hij toe.

Maar lokale overheden maken zelf hun inzamelbeleid, aldus Teernstra. ‘We kunnen gemeenten niet dwingen iets met onze aanbevelingen te doen. Dat kwaliteit ertoe doet, zit bij een aantal gemeenten nog onvoldoende tussen de oren, maar ik zie wel dat het besef groeit. De ene gemeente heeft ook een professionelere afvalorganisatie dan de andere.’

Inzamelsystemen

Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar 400 sorteeranalyses gedaan verdeeld over vijftien verschillende inzamelsystemen. Volgens een van de studies heeft een gemeente met diftar jaarlijks 88 kilo minder restafval per inwoner dan een gemeente zonder dit systeem. De hoogte van de afvalstoffenheffing varieert hierbij naar gelang de aangeboden hoeveelheid restafval.

Volgens Teernstra is niet duidelijk of de vervuiling van deelstromen als PMD en gft in een gemeente toeneemt na de invoering van diftar, zoals de veelgehoorde kritiek luidt. Het draagvlak voor diftar is grillig onder gemeenten. Zeker is wel dat sommige inzamelsystemen beter presteren dan andere.

‘Omgekeerd inzamelen’

Het in veel gemeenten populaire ‘omgekeerd inzamelen’ scoort minder goed, aldus Teernstra. Bij deze methode hebben huishoudens thuis afvalcontainers staan voor PMD en gft. Hun restafval moeten ze naar wijkcontainers brengen. ‘Deze methode lijkt gevoelig voor vervuiling van deelstromen. Van belang is het serviceniveau op restafval hoog te houden, bijvoorbeeld door wijkcontainers snel te ledigen als ze vol dreigen te raken.’

Hoe het vervolg van VANG eruit komt te zien, kan Teernstra nog niet zeggen. ‘Daar zijn we nu mee bezig. Wel is duidelijk dat we iets met kwaliteit moeten. Ontwijkgedrag is een ongewenst symptoom, dat de aandacht nodig heeft. We moeten beslist meer gaan doen dan alleen het inzamelen van afval en we moeten naar een hoogwaardigere recycling toe.’

Kwaliteitsnormen zijn volgens Teernstra een optie, maar die staan vooralsnog op de longlist. Als het afgeronde pakket er later dit jaar ligt, moet ook de politieke discussie nog volgen.

Geen slaafse robots

Programmamanager kwaliteit grondstoffen Corina Hendriks van ROVA vindt het te gemakkelijk om de kwaliteit van deelstromen direct toe te schrijven aan het toegepaste inzamelsysteem. ROVA is een afvalsamenwerkingsverband van 23 gemeenten in Midden- en Oost-Nederland, waaronder Amersfoort en Zwolle. De meeste hebben het VANG-doel gehaald.

Hendriks: ‘Onze gemeenten gebruiken uiteenlopende inzamelsystemen. Soms doet een systeem met diftar en omgekeerd inzamelen het heel goed, in andere omstandigheden juist helemaal niet. Binnen een gemeente kan hetzelfde systeem per wijk of buurt anders uitpakken. Mensen zijn geen slaafse robots van een systeem. Er komen prikkels op hen af en de een reageert anders dan de ander.’

Grondstoffenbingo

Afval is een low-interest onderwerp, legt Hendriks verder uit. ‘Niet iedereen denkt op het moment dat hij zich van zijn afval wil ontdoen, meteen aan een wel/niet-lijstje. We moeten de sociale factoren niet vergeten. Als wij een probleem hebben in een wijk, gaan we niet met een flyer op pad, maar doen we bij inwoners gerichte gedragsinterventies. Zo hebben we een grondstoffenbingo bedacht. Bij een vol rijtje pictogrammen van grondstoffen heb je prijs. Ondertussen heb je een aardig gesprek met inwoners over wat er in een stroom wel of niet thuishoort.’

De aanpak is succesvol, aldus Hendriks. ‘We zien nu dat 85 procent van de PMD-containers in zo’n wijk goed wordt aangeboden, voorheen was dat zo’n 60 procent. Maar als we onze aandacht weer verminderen, zakt het snel in. Je moet er continu bovenop zitten.’