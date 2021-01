Ook in Amsterdam groen licht voor nascheiding

Naast Utrecht stopt ook Amsterdam dit jaar met het gescheiden inzamelen van plastic afval en drankpakken. Beter voor het milieu, maar mogelijk niet voor de portemonnee. Verkoop van afvalbedrijf AEB kan tot hogere tarieven voor nascheiding leiden.

In november gaf de Utrechtse raad groen licht om te stoppen met bronscheiding van plastic, blik en drinkpakken. Net voor de kerst gaf de gemeenteraad van Amsterdam akkoord op het nieuwe afvalbeleid van de hoofdstad, dat een hogere milieuwinst moet bewerkstelligen. Volgens het door de raad vastgestelde uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen is een extra inspanning hard nodig, om de inzameldoelen van 100 kilo restafval per persoon per jaar uit het programma Van Afval tot Grondstof (VANG) te halen. Amsterdam zit nu op 238 kilo restafval per inwoner.

Beter scheiden

Een evaluatie wees in 2018 uit, dat het beter is het hoofdstedelijke PMD (plastic, metaal en drankenkartons) na te scheiden. De milieuwinst is groter, omdat de machines van afvalbedrijf AEB meer grondstoffen terugwinnen. De bronscheidingsroute is kwetsbaar voor vervuiling. Voor de Amsterdammers is het besluit een nieuwe ontwikkeling, want ze waren net gewend aan het apart houden van hun PMD. ‘Met nascheiding zijn we minder afhankelijk van het goede gedrag van bewoners,’ gaf wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Circulaire Economie) in juni aan bij de presentatie van het concept-uitvoeringsprogramma. ‘Het is belangrijk dat afval beter wordt gescheiden. Op die manier blijven waardevolle grondstoffen behouden.’

Zoekende

Amsterdam is al jaren zoekende naar de beste keuze voor afvalbeheer om tegelijkertijd recycling een slinger te geven. In de hoofdstad kwamen uiteenlopende oplossingen in beeld, waaronder aparte afvalcontainers voor huishoudens om hun PMD in de eigen buurt te scheiden. De circa 1100 oranje inzamelbakken waren sinds 2016 in gebruik. Bij de vele appartementen en bovenwoningen is geen ruimte voor mini-containers. De scheidingsresultaten blijven echter onder de maat.

Zo komt uit sorteeranalyes 20 tot 30 procent vervuiling naar voren. ­Volgens de afspraken met de verpakkende industrie wordt de inhoud van de plasticbak afgekeurd voor recycling, als die meer dan 15 procent afval bevat dat niet in de PMD-bak thuishoort. Een gemeente krijgt dan geen vergoeding uit het Afvalfonds. Saillant is dat Amsterdam in september, vooruitlopend op het definitieve besluit van de raad, al begonnen is met het vervangen van de oranje afvalbakken in stadsdeel West. In 2024 moet heel Amsterdam met nieuwe restafvalcontainers zijn uitgerust.

Kritiek

Opvallend tijdens de behandeling in de raad was dat de verschillende fracties zich weinig tot het nieuwe afvalbeleid aangetrokken lijken te voelen. Wel stuurde de Partij voor de Dieren in een motie vergeefs aan op een actieplan voor het afbouwen van de afvalverbranding in Amsterdam, dat nog altijd een derde van zijn plastic naar de afvalenergiecentrale van AEB in het Westelijk Havengebied brengt. Alleen de PvdA-fractie nam de gelegenheid voor spreektijd, maar de bijdrage beperkte zich tot de grote kritiek op de afvaloverlast in de openbare ruimte. Niet onbegrijpelijk want door de grote toename van online aankopen als gevolg van de corona-lockdown worden de papierbakken op straat overspoeld door een overweldigend aanbod kartonnen dozen. De gemeente heeft er veel moeite mee om bewoners mee te krijgen om hun straat schoon te houden, vertelde verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (Reiniging).

AEB

Voor het nascheiden van het restafval is door AEB al in 2017 een aparte installatie gebouwd met een capaciteit van 300.000 ton per jaar. Volgens het stadsbestuur is de kwaliteit van de nascheidingsinstallatie, die volop kinderziekten kende, sterk verbeterd. De installatie vist kunststoffen, oudpapier/karton en drankenkartons uit het restafval met zeven, magneten en infraroodscheiders. AEB verwacht zo’n 70.000 ton aan grondstoffen terug te winnen. Nog wel een dingetje is dat AEB in de etalage staat. De gemeente is op dit moment de volle eigenaar van de door financiële nood geplaagde afvalverwerker, waar verbrandingslijnen zijn stilgevallen als gevolg van slecht onderhoud. De verwerking van het Amsterdamse afval wordt nu inbesteed.

Als AEB eenmaal is verkocht, ontstaat een andere situatie. De gemeente zal een inkoopprocedure met een aanbesteding moeten volgen. Dat kan impact op de verwerkingskosten hebben. Aangezien de afvalstoffenheffing kostendekkend moet zijn, leidt dat voor inwoners mogelijk tot hogere tarieven. Daarnaast is de afvalstoffenheffing vorig jaar gestegen door de van rijkswege ingevoerde verbrandingsbelasting.

De verkoop van AEB verloopt ondertussen moeizaam. Door de slechte marktomstandigheden (‘virgin’ plastic is door de lage olieprijs veel goedkoper) is de animo onder potentiële kopers gering. De coronacrisis heeft voor extra vertraging gezorgd.