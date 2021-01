Eikenprocessierups: de juridische kant van bestrijden en beheren

Er zijn weinig gemeenten die er niet mee te maken krijgen: het beheren en bestrijden van de eikenprocessierups. Hoe zit het met de juridische kant ervan? Het Kenniscentrum Eikenprocessierups beschrijft de wettelijke kaders.

De plaag van de eikenprocessierups was in 2020 een stuk minder groot dan het jaar ervoor. Toch leverde de jeukrups veel juridische vraagstukken op. Vorig jaar ontving het Kenniscentrum Eikenprocessierups verschillende vragen over de aanwezigheid, preventie en beheer van het plaagdier. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk of wie betaalt, en wat is de grondslag voor schadevergoeding?

Kaders en voorschriften

Het platform publiceerde het infosheet Juridische kader inzake de Eikenprocessierups. Hierin bespreekt boomjurist mr. Bas Visser welke wettelijke kaders en voorschriften van toepassing zijn. Vragen worden beantwoord aangaande wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de kwestie of er op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) reden is voor het beheren en bestrijden van de eikenprocessierups.

Of welke wet- en regelgeving in het publiekrecht verplichtingen oplevert voor een gerichte aanpak van de rups. Het antwoord luidt: ‘Dergelijke wet- en regelgeving is te vinden in de (verwachte) Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en andere uitvoerende regels.’

Ook legt de notitie uit in hoeverre regels kunnen worden overtreden van de verwachte Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, de Wet op de gewasbeschermingsmiddelen en biociden, en de Waterwet. Een van de vragen op dit gebied is op welke terreinen of teeltwijzen bestrijdingsmiddelen mogen worden ingezet. Verder komt onder meer de vraag aan bod of er speciale Arbowetgeving geldt voor werknemers tijdens de uitvoering van beheer- en bestrijdingswerkzaamheden.

Meer informatie

Het kennisplatform bundelde meer praktische informatie voor gemeenten. Zo zijn er veertien informatiebladen opgesteld over de bestrijding van de overlast door de eikenprocessierups. Daarbij gaat het onder andere over de werking en effectiviteit van bepaalde middelen of de manier aanpak. De meest gestelde vragen door overheden over beheer en bestrijden van het plaagdier vind je in dit online overzicht.