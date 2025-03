Provincie Utrecht kan doorgaan met aanwijzen windmolenlocaties

Van alle sociale huurwoningen die in 2022 vrijkwamen ging zo’n 7 procent naar een statushouder. In het jaar ervoor was dit nog 6,4 procent. In het merendeel van de regio’s nam het aantal voormalige asielzoekers dat een corporatiewoning kreeg toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers over 2022 zijn de recentst... lees verder