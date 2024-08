Leiden voert lijst aan met relatief de meeste fietsongelukken

Elk jaar gebeuren er zo’n 19.000 ongelukken met fietsers, zo blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Rijkswaterstaat, verzekeraars en politie. De gemeente Leiden voert daarbij de lijst aan met jaarlijks 29,3 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Dit aantal ligt 3 keer hoger dan het landelijk gemiddelde.

De vergelijkingssite nam voor het onderzoek de meest recent beschikbare data van Rijkswaterstaat onder de loep. Het gaat om het aantal ongevallen met een fiets of e-bike in 2022 in gemeenten met tenminste 10.000 inwoners.

Meeste ongelukken in grote steden

In de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam gebeuren de meeste ongelukken met (elektrische) fietsers. De drie grote steden zijn samen goed voor bijna 1 op de 5 ongelukken in het hele land. In 46 gemeenten worden jaarlijks minder dan 10 incidenten gemeld, zoals in het Friese Opsterland, het Zuid-Hollandse Krimpen aan den IJssel en het Limburgse Brunssum.

Gemiddeld aantal fietsongevallen

Het is overigens niet verwonderlijk dat in grote steden meer ongelukken gebeuren dan in kleinere gemeenten. Independer hanteert daarom een methode waarbij het aantal ongevallen af wordt gewogen tegen het aantal inwoners. Uitgaande van deze methode zijn er gemiddeld 10,6 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Hierbij zijn er grote verschillen per gemeente.

In Leiden meeste fietsongevallen

Zo blijkt Leiden volgens het vergelijkingsplatform de onveiligste fietsgemeente, met jaarlijks 29,3 fietsongevallen per 10.000 inwoners. Dit aantal ligt 3 drie keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in de gemeente Wassenaar (28,9) en op Texel (27,8) gebeuren relatief veel ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn.

De top 10 gemeenten met relatief de meeste fietsongevallen per jaar wordt verder aangevuld door Delft, Noordwijk, Den Haag, Midden- Delfland, Hillegom, Westland en Heemstede. Opvallend is dat de gemeenten, met uitzondering van Texel, geconcentreerd liggen in het westen van het land.

Bron: Independer

Minste fietsongevallen

Dan zijn er ook 10 gemeenten waar relatief de minste fietsongevallen per jaar plaatsvinden. Op de eerste plek staat gemeente Het Hogeland in Groningen met 2,7 per 10.000 inwoners. Gevolgd door de gemeente Tynaarlo (3,2) en Coevorden (3,4). Deze top 10 wordt verder aangevuld door De Fryske Marren, Goeree-Overflakkee, Leusden, Tytsjerksteradiel, Tholen, Borger-Odoorn en Leudal.

Elektrische fietsen

Bij bijna 17 procent van de fietsongevallen is een e-bike betrokken. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 6 incidenten. Vooral in Drenthe (21,8 procent), Friesland (20,7 procent) en Overijssel (20,4 procent) gaat het naar verhouding vaak mis met elektrische fietsen. In de meeste gevallen is het een botsing met een auto (55,4 procent).