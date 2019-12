Plattelandsgemeenten gaan volop auto’s delen

De twintig grootste plattelandsgemeenten gaan volop inzetten op de deelauto. Minister Van Veldhoven van Milieu tekent hiervoor een akkoord met de gemeenten. ‘Je denkt bij autodelen misschien snel aan de stad. Maar het is juist ook een oplossing voor regio’s waar afstanden langer zijn,’ aldus de bewindsvrouw.

De twintig plattelandsgemeenten zetten vandaag samen met tien andere partijen hun handtekening onder afspraken die moeten resulteren in 100.000 deelauto’s in 2021. Er zijn diverse manieren bedacht om het autodelen te stimuleren. Zo belonen gemeenten autodelers door ze te laten kiezen wat ze met de vrijgekomen parkeerplekken willen doen, bijvoorbeeld meer groen of een speeltuintje. Ook is parkeren voor elektrische deelauto’s op veel plekken gratis.

Mobipunten

Theo Meskers, wethouder in Hollands Kroon en bestuurder van de vereniging voor plattelandsgemeenten, is een van de ondertekenaars van het akkoord. ‘We werken als gemeenten samen om te kijken hoe autodelen ons verder kan helpen. In de gemeente Hollands Kroon komen in 2020 de eerste mobipunten. Hier kunnen reizigers overstappen van bijvoorbeeld de bus naar een elektrische fiets of deelauto.’

City Deal

De city deal autodelen heeft specifiek als doel om elektrisch autodelen te bevorderen. De plattelandsgemeenten die meedoen zijn Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronckhorst, De Fryske, Marren, Goeree-Overflakkee, Hof van Twente, Het Hogeland, Hollands-Kroon, Horst aan de Maas, Hulst, Medemblik, Midden-Drenthe, Opsterland, Ooststellingwerf, Peel en Maas, Schouwen-Duiveland, Sluis, Twenterand en Westerveld.

Bestaande afspraken

De twintig plattelandsgemeenten sluiten samen met de gemeente Eindhoven, de regio Zuid-Limburg, vervoerregio Amsterdam en enkele brancheverenigingen aan bij bestaande afspraken, die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. De green deal autodelen 2.0 werd vorig jaar getekend door 40 gemeenten, provincies, autoverhuur- en leasebedrijven, deelauto-aanbieders, stichting Natuur en Milieu en de Rijksoverheid.

Meer autodelers

Het kabinet streeft naar meer deelautogebruik. Het CROW heeft onlangs becijferd dat het aantal deelauto’s ook in 2019 weer is gegroeid. Zij zien daarnaast dat het aantal gebruikers van deelauto’s snel toeneemt, van 400.000 in 2018 naar 515.000 in 2019.