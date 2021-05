Invoering Omgevingswet naar juli 2022

Niet begin 2022 maar een half jaar later. De invoering van de Omgevingswet is opnieuw vertraagd. Grote boosdoener blijft de haperende ontwikkeling van de ICT achter de nieuwe wet. Gemeenten zullen tal van kosten zien stijgen.

Het uitstel van de invoeringsdatum is het resultaat van het bestuurlijk overleg gisteren tussen de vier overheidslagen. Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de beide Kamers vandaag van de vertraging op de hoogte gebracht. Het uitstel van de Omgevingswet was onvermijdelijk en komt dan ook niet als een verrassing.

Digitaal stelsel

Gemeenten en andere overheden hebben met name meer tijd nodig om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkend te krijgen. Uit een recent gepubliceerde test blijkt dat de software nog steeds niet af is. De door gemeenten gestarte DSO-werkplaatsen brachten de verschillende mankementen van de ICT al aan het licht. De problemen doen zich vooral voor bij het publiceren en wijzigen van omgevingsplannen. Op zijn vroegst in oktober, zo schrijft Ollongren, zullen de softwareleveranciers hun systemen op orde hebben. Dan pas kunnen de laatste gemeenten gaan oefenen.

Mochten gemeenten tegen de nieuwe deadline alsnog problemen ervaren met de software, dan belooft de minister een noodvoorziening beschikbaar te hebben om de gemeentelijke dienstverlening in de lucht te kunnen houden. Gemeenten kunnen omgevingsplannen dan tijdelijk nog met de huidige ICT-standaarden publiceren en muteren. Uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding van de wet moeten deze tijdelijke voorzieningen beschikbaar zijn voor gemeenten om mee te oefenen.

Landelijke voorziening

Ook de landelijke voorziening van het DSO is nog altijd niet stabiel. Eind april uitten de Tweede Kamerfracties van GroenLinks, VVD en SGP in schriftelijke vragen hun zorgen over de dreigende crisis in de woningbouw die de haperende landelijke DSO-voorziening zou kunnen veroorzaken. Ook stedenbouwkundige adviesbureaus hebben nog geen aansluiting op het landelijke systeem, hoewel ze gelden als onderdeel van de keten van omgevingsplannen. Wat de ontwikkeling van de landelijke DSO-voorziening nog gaat kosten, laat Ollongren momenteel in kaart brengen.

Het uitstel betekent voor gemeenten dat ze weer een half jaar extra bezig zijn met de implementatie en met het overeind houden van hun bestaande ICT. Onlangs waarschuwden lokale overheden wederom voor de hoge invoeringskosten die de wet met zich meebrengt. Volgend jaar moet een financiële evaluatie uitwijzen hoe hoog de extra kosten precies uitvallen, zo heeft Ollongren in het bestuurlijk overleg afgesproken.

Strenge geluidsregels

De wetgeving zelf is volgens Ollongren inhoudelijk bijna afgerond. Politiek wordt nog wel aan de zogeheten aanvullingssporen gesleuteld, bedoeld om de laatste losse eindjes van de Omgevingswet weg te werken. Een van de hindernissen zijn de strenge geluidsregels voor spoor en vliegverkeer die op veel plekken in het land gevolgen voor woningbouw hebben.

Het half jaar uitstel van de Omgevingswet betekent ook dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) pas per 1 juli in werking treedt. Beide voorstellen zijn inhoudelijk gekoppeld. De laatstgenoemde wet beoogt privatisering van het bouwtoezicht, ook dit voorstel kan gemeenten op kosten jagen.

Wkb-proefprojecten

Daarnaast wil het niet vlotten met het benodigde aantal Wkb-proefprojecten. Om de knelpunten aan te pakken, zijn pilots nodig waar gemeenten én marktpartijen aan deelnemen. Maar tot nu toe zijn er alleen kleinschalige pilots geweest. De ambitie is om 180 van dit soort proeven op te zetten, voorlopig bleef het bij een handvol. Ollongren erkende tegenover de Eerste Kamer dat er ook nog geen pilots met een gedegen evaluatie zijn afgerond.

In een recent YouTube-filmpje werden de voorzitters van VNG, Bouwend Nederland en installateurskoepel Techniek Nederland opgetrommeld om hun achterban tot proefprojecten te bewegen. Ook daar is nu dus een half jaar extra voor.