Vakbeurs Recycling vormt belangrijk moment in de agenda van gemeente

Het jaarlijkse nationale vakevenement voor recyclingtechniek en afvalmanagement staat in de startblokken: Vakbeurs Recycling. De doelstellingen van bedrijven met grote afvalstromen en overheid worden ambitieuzer en de mogelijkheden voor betere en meer duurzame recycling nemen alleen maar toe.

Gezien al die ontwikkelingen is Vakbeurs Recycling een onmisbare schakel geworden voor de sector in dat proces om nu de volgende stap(pen) te zetten. De beurs brengt op 15, 16 en 17 november vraag en aanbod samen, er is een Match & Meet Point, het nieuwe Grondstoffenplein, een Start-up Paviljoen en een omvangrijk kennisprogramma met iedere dag een andere focus.

Recycling en Grondstoffenplein

De samenwerking van BRBS Recycling, Envaqua en VERAS wordt dit jaar uitgebreid met de introductie van het Grondstoffenplein tijdens Vakbeurs Recycling. In aanvulling op het organiseren van het Recyclingsymposium op woensdagochtend verzorgen de brancheverenigingen gedurende de gehele vakbeurs de invulling van het Grondstoffenplein. Leden van de samenwerkende brancheverenigingen tonen hun gerecyclede grondstoffen en herbruikbare gebouwcomponenten op een gezamenlijke standruimte. Bezoekers worden geïnformeerd over de circulaire mogelijkheden die hergebruik en recycling kunnen bieden.

Match & Meet Point

Om vraag en aanbod nog beter op elkaar te laten aansluiten organiseert Afvalgids het Match & Meet Point. Bezoekers die binnen hun bedrijf te maken hebben met specifieke afvalstromen en die graag de verschillende mogelijkheden ontdekken rondom de verwerking hiervan, kunnen terecht op het Match & Meet Point van Afvalgids. Via een touchscreen ontdekken bezoekers welke specialistische exposanten hen kunnen informeren.

Rijk kennisprogramma

Samen met partners wordt het kennisprogramma vormgegeven. Hierbij ligt de focus op afvalmanagement, sloop- & recycling, veiligheid en kunststofrecycling.

Dinsdag 15 november – Afvalmanagement

De gemeenten, industrie en het MKB met specifieke afvalvraagstukken laten zich op dinsdag inspireren tijdens de kennissessies met een focus op afvalmanagement. Zo geeft ENVAQUA de presentatie: United Dutch Waste Companies: een nieuw begin? ROVA spreekt over: Naar huishoudens zonder afval: hoe stimuleren we inwoners om meer en beter grondstoffen te scheiden? Milgro wil bezoekers stimuleren om anders te gaan kijken naar afval. En Stichting Veilig en Milieukundig Slopen richt zich deze dag tot de overheid met hun sessie: Circulair Slopen, gebeurt dat echt? Verder deelt Renewi de laatste inzichten over het gebruik van circulaire materialen in hun sessie: “Waste to product” of “products from waste” en laten Bureau PLAN en HAS Green Academy gezamenlijk zien hoe afval zich door Nederland beweegt.

Woensdag 16 november

Het Recyclingsymposium

De tiende editie van het Recyclingsymposium, georganiseerd door BRBS Recycling, ENVAQUA en VERAS, vindt traditiegetrouw plaats op woensdagochtend voorafgaand aan de beurs. Dagvoorzitter Marieke van der Werf introduceert sprekers van de SER, het Ministerie van IenW en TU Delft over het thema: “Grip op Grondstoffen”. Daaropvolgend wordt in een paneldiscussie tussen slopers, bouwers en recyclers de relatie tussen hergebruik, recycling en Circulaire Economie uitgediept. Tevens vindt de uitreiking van de Student Recycling Award 2022 plaats, waarbij jonge wetenschappers hun onderzoeken delen en hun ideeën voor de toekomst laten zien.

Veiligheid en Sloop & Recycling

Maar liefst twee thema’s worden op de woensdag in het kennistheater op de beursvloer behandeld. Zo presenteert SAA Verzekeringen over moeilijk verzekerbare risico’s binnen de recyclingbranche en risicopreventie. Het Nederlands Veiligheidsinstituut neemt de bezoeker mee in de verplichtingen rondom risico inventarisatie en evaluatie binnen de recyclingbranche. Ook zijn er sessies over automatische branddetectie en over artificial intelligence op videobeelden. Binnen het thema Sloop & Recycling geeft Van Meijel een sessie over het belang van digitalisering in het huidige tijdperk. Daarna wil SGS de bezoeker bewust maken van het hergebruik van materialen uit gebouwen waarbij Chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen vaker voorkomen dan we denken. En Stichting Veilig en Milieukundig Slopen focust zich op Circulair Slopen,

Donderdag 17 november

Kunststof Recycling Update

Op donderdag is er volop aandacht in het kennistheater voor kunststof recycling. Dit benadrukt maar weer het belang om gezamenlijk stappen te zetten richting duurzame oplossingen voor de dilemma’s rondom kunststof. NRK behandelt: Geen circulaire plastics zonder nieuwe grondstof uit plastic afval! Wageningen Food & Biobased Research neemt de bezoeker mee in: De recycling van kunststofverpakkingen, de enorme prestatie die geleverd is en de uitdagingen die voor ons staan. Daarnaast vertelt Bollegraaf Recycling Solutions over dat kwaliteit DE sleutelfactor is voor het behalen van onze circulariteitsdoelstellingen. Bovendien geeft TNO drie korte presentaties over de onderwerpen: 1. Plastics kwaliteitsmodel: welke invloed heeft het gebruik van recyclaat? 2. Microplastics, het is mogelijk een significante reductie in microplastics te krijgen en 3. Gebruik van een systemische benadering voor kwaliteitsafstemming tussen voeding en verwerking. Renewi levert haar bijdrage over verbeteringen binnen kunststof recycling.

Over Vakbeurs Recycling

Vakbeurs Recycling is een toonaangevend vakevenement waar ruim 4.500 afvalprofessionals de innovaties, diensten en producten op het gebied van recyclingtechniek en afvalmanagement zien, voelen en ervaren bij 150 exposanten. De beurs staat bekend om haar laagdrempeligheid en het gastvrije ontvangst met gratis toegang en catering. Op 15, 16 en 17 november 2022 vindt Vakbeurs Recycling plaats in Evenementenhal Gorinchem.