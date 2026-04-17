Internetconsultatie landelijk huurregister gestart

Minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is gestart met een internetconsultatie over een voorstel voor een landelijk huurregister.

In dit register wordt vastgelegd welke verhuurders actief zijn en welke woonruimten zij verhuren of willen verhuren. Met deze consultatie wil de minister nagaan of een dergelijk register van meerwaarde is, of de voorgestelde opzet uitvoerbaar is en of er voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat.

Gerichter beleid

In Nederland is circa 40% van de woningen een huurwoning, maar anders dan in de koopsector ontbreekt een centrale registratie van eigendom en verhuur. Een landelijk huurregister kan de overheid meer inzicht geven in de huurmarkt en bijdragen aan gerichter beleid. Gemeenten kunnen met de gegevens uit het register beter toezicht houden, handhaven en sturen op ontwikkelingen in de lokale woningvoorraad. Voor huurders versterkt het register de informatiepositie, doordat zij kunnen controleren of hun verhuurder geregistreerd staat. Daarnaast kan het bijdragen aan een eerlijker speelveld voor verhuurders.

De internetconsultatie loopt van 16 april tot en met 28 mei. De minister streeft ernaar om vóór het einde van het jaar een besluit te nemen over het vervolg. De verdere uitwerking van het huurregister vindt plaats in samenwerking met betrokken partijen.