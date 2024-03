Aanpak kansengelijkheid verschilt per gemeente

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van kansengelijkheid. Dat doen ze veelal op hun eigen manier, blijkt uit een verkenning van VNG, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en Divosa.

Voor deze korte verkenning keken de partijen hoe gemeenten de kansengelijkheid onder hun inwoners proberen te vergroten. Hiervoor spraken zij met 12 medewerkers van 12 gemeenten.

Werkwijze loopt uiteen

Uit de Verkenning Aanpak Kansengelijkheid blijkt dat gemeenten het onderwerp op verschillende manieren aanvliegen. Waar sommige gemeenten kiezen voor een brede, horizontale benadering binnen verschillende beleidsterreinen, richten andere gemeenten zich juist op een of meer specifieke terreinen. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs, jeugd of gezondheid. Weer andere gemeenten beschouwen het als een vanzelfsprekend onderdeel van het sociaal domein.

Doel of middel

De aanpak van kansengelijkheid komt terug in alle aspecten van het gemeentelijk beleid. Het raakt aan fundamentele organisatorische aspecten, zoals samenwerking, politiek draagvlak, taakverdeling en langetermijneffecten. Divosa: ‘Soms blijkt kansengelijkheid een doel op zich en soms een middel. Daarnaast zien we dat sommige gemeenten focussen op het bieden van kansen (doelgroepgericht aanbod of kansen binnen het onderwijs), terwijl bij andere gemeenten de nadruk meer op de uitkomst ligt, bijvoorbeeld meedoen, ruimte om te leven, participatie en bestaanszekerheid.’

In gesprek gaan

In de verkenning staat het advies om als gemeente voorafgaand aan het bepalen van beleid of acties in gesprek te gaan over fundamentele vragen en de positionering inzake kansenongelijkheid.

Beoogt de gemeente bijvoorbeeld een gelijk(er) startpunt voor inwoners?

Wordt kansengelijkheid gezien als doel of middel?

Of juist als een leidend principe, met een gelijke verdeling van kansen als uitgangspunt voor alle beleidsvorming.

Wanneer het als doel wordt gezien, in hoeverre is dit dan haalbaar of maakbaar? Indien het als middel wordt beschouwd, tot welk doel moet het dan leiden? En wie bepaalt dat?

Groeiende behoefte aan kennis

Volgens VNG , het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) en Divosa, is er een groeiende behoefte aan kennisdeling tussen gemeenten voor het ontwikkelen van effectieve strategieën op dit vlak. De bevindingen van de verkenning en de impact van bepaalde beleidskeuzes moeten daarom nog verder worden onderzocht.

Wensenlijstje

In de verkenning is ook gevraagd naar wensen richting rijksoverheid. De respondenten pleiten onder meer voor:

continuïteit in middelen en beleid, maar ook voor aanpassingen in beleid en wet- en regelgeving (in onderwijs- en jeugdbeleid, maar ook in andere wetgeving).