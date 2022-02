Eerste kamer: laat bezuinigingen jeugdzorg los

Het kabinet moet weer om tafel met gemeenten over de hervorming van de jeugdzorg en moet daarbij de voorgenomen bezuinigingen uit het coalitieakkoord loslaten. Dat vindt een meerderheid in de Eerste Kamer.

De oppositiepartijen bundelden hun krachten in het debat over de regeringsverklaring. De coalitie heeft geen meerderheid in de senaat, iets waarvan de oppositie van links tot rechts dankbaar gebruik van maakte in het debat met premier Rutte.

Meerderheid

Met steun van de PvdA, de fractie-Nanninga (JA21), PVV, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, de fractie-Otten, SGP en de Onafhankelijke Senaatsfractie kan het voorstel van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller om niet vast te houden aan de bezuinigingen op een meerderheid rekenen. Rutte ontraadde de motie, wat betekent dat hij een eventuele aanneming van de motie afraadt.

Lelijk eendje

Rosenmöller noemde de ‘niet onderbouwde, platte bezuiniging’ van 500 miljoen tijdens het debat het ‘lelijke eendje in dit coalitieakkoord’. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) schreef hierover voor het debat aan de Eerste Kamer: ‘Deze bezuiniging is niet onderbouwd en raakt op deze manier kwetsbare kinderen. Daarnaast neemt het kabinet op deze manier de uitspraak van de Commissie van Wijzen niet serieus. Deze eenzijdige actie dient ongedaan te worden gemaakt, zoals ook is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de VNG. Tot die tijd zullen gemeenten en de VNG niet verder gaan met de vormgeving en besluitvorming over de noodzakelijke Hervormingsagenda Jeugd.’

Jeugdzorgmedewerkers

Ook jeugdzorgmedewerkers zijn het niet eens met de bezuinigingen, vorige week stelden zij een ultimatum aan het kabinet. De bond eist dat bezuinigingen voor de sector van tafel gaan en dat rijksgelden voor jeugdzorg ‘geoormerkt’ worden voordat deze richting gemeenten vloeien. Om hun eisen kracht bij te zetten gaan jeugdzorgmedewerkers op 15 maart staken.